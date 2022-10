Julián Gil dice que se busca sexto panelista de ‘Siéntese quien Pueda’ ¿A quién pide el público?

Tras la salida confirmada de Liliana Rodríguez de ‘Siéntese quien pueda’, porque no aguantó el éxito de Alejandra Jaramillo, Julián Gil anunció que buscan al sexto panelista del reality.

“Prepárense para lo que viene ¿Quién se sentará en la silla?”, es lo que dice una voz en off en el video que colgó el argentino. En las imágenes aparecen los panelistas que siguen en el reality y Alejandra asegura que: “Este es un programa muy expuesto donde la opinión de la gente es válida”. Gil entonces preguntó a sus seguidores a quién les gustaría ver en esa silla.

¿Será Henry Bustamante?

En medio de una entrevista con “Lazito” de “Los Hackers de la Farándula”, Bustamante reveló frente a las cámaras su postura frente a lo ocurrido en el set. Liliana Rodríguez abandonó el lugar en el momento preciso que Alejandra Jaramillo compartió una nota del ecuatoriano.

Henry Bustamante aseguró que no entiende porqué Liliana Rodríguez se retiró en medio del programa “Siéntese quien pueda” sin dar ninguna explicación en el momento. Además, supuso que el problema podría ser su posible llegada al show.

“De pronto sí le molesta que otro ecuatoriano esté llegando a “Siéntese quien pueda”, dijo.

Liliana y “La Caramelo” han tenido muchos roces, en los que recientemente se vio implicado Henry cuando Sánchez lo llamó “payaso”. Lo que explica que la presentadora venezolana lo haya bloqueado en sus redes sociales.

“Te soy súper honesto, por alguna razón me ha bloqueado. Yo la seguía, pero ya no la puedo ver. Ella me siguió, pero el siguiente paso fue bloquearme”, agregó.