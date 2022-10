“Se pasaba de los límites”: Rashid Tanus reveló porque dejó de ser amigo de David Reinoso durante varios años

David Reinoso es un reconocido actor en el mundo de la pantalla chica. El guayaquileño ha imitado a varios personajes del mundo periodístico como también a varias figuras de la política. Su programa “En vivos” se convirtió en uno de las producciones con más rating en la televisión ecuatoriana. Sin embargo, a uno de las personalidades que imitó, no le gustó en la forma cómo lo hizo. Se trata del periodista Rashid Tanus, quien contó el conflicto que tuvieron por este tema.

“Al principio no me agradaba, porque se pasaba de los límites. Si le dije mira no me parece esto, aquí te pasaste y el me decía: ‘no te preocupes flacos que todavía hay que editarlo, no va salir’ y salió. Eso fue lo que me molestó”, señaló Tanus en una entrevista para De Boca en Boca.

Ahora, se los volvió a ver juntos después de muchos años y Rashid explicó que las diferencias que se habían presentado en el momento estaban resultas y ahora se llevan de mejor manera.

[ ¿Burla para Carolina Jaume? David Reinoso y Víctor Aráuz pidieron disculpas ]

“En un principio sí tuve molestia y también he contado el motivo pero ya está superado. Somos amigos, no enemigos. (...) Ese humor era nuevo para la época entonces si me chocó”, aclaró Tanus.

[ ¡Fuerte respuesta! Víctor Aráuz y David Reinoso no se dejan de Carolina Jaume ]

“No era solo yo, éramos un grupo”

Por otro lado David Reinoso, en compañía de Rashid explicó cómo se habían dado las cosas y que él tomaba la decisión ya que era un equipo el que producía este tipo de contenido.

“No dependía de mí. No era solo yo éramos un grupo. Cuando salió al aire no fue así y la gente que grabó repetía”, explicó el comediante que se volvió famoso por las imitaciones que realizó.