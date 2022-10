Onlyfans: Mujer gana 20.000 dólares al mes, mostrando sus axilas sin depilar

Onlyfans sin duda alguna llegó no solo para mostrar lo que a simple vista no se puede y se desearía ver, sino también para complacer los fetiches más extravagantes de los usuarios. Cada vez son más los casos de personas que ganan exuberantes sumas de dinero, sin tener la necesidad de desnudarse, pero si mostrando otro tipo de cosas y situaciones.

Este es el caso de “Cherry the Mistress”, una joven estadounidense que ha cautivado a los ciber usuarios de la plataforma de contenido para adultos, por medio de múltiples fotografías, donde deja ver sus axilas peludas de forma muy natural, lo cual la ha convertido en una tendencia en la aplicación y le ha generado ingresos de hasta 20.000 dólares al mes.

La joven quien se desempeñaba como barista, aseguró durante una entrevista para varios portales de noticias entre ellos ´Star´, que la recepción obtenida por sus seguidores ha sido algo que no esperaba y ha llegado a ser calificada inclusive como “diosa”.

“Muy a menudo me dicen cuánto les encanta lo peludas que están mis axilas y mi arbusto. Y cómo soy naturalmente curvilínea, muchos de ellos me han llamado ‘diosa’ y también me han dicho que soy la mujer de sus sueños. Me motiva constantemente a crear contenido erótico para ellos”, aseguró la popular mujer.

Asimismo, de acuerdo describe ella misma por medio de su cuenta en Instagram, la cual recoge un poco más de 27 mil seguidores, lleva por lo menos dos años sin rasurarse. “Ahora que mi vello corporal me ha dado seis cifras, estoy muy segura de mí misma, los comentarios de odio ya no me afectan. A veces me río de lo tontos que son”, agregó.

“Cherry the Mistress” como se hace llamar la creadora de contenido, se une a la historia de “El rey de la barriga”, un hombre británico quien también asegura ganar miles de dólares inflando su vientre en cuestión de segundos, simulando así estar embarazado para sus clientes de la plataforma de Onlyfans.