“No sabes la emoción tan grande que siento”: Erika Vélez lloró de emoción al ver el regreso de Pamela Cortés al escenario; le envío este emotivo mensaje

Pamela Cortes regresó a los escenarios tras haber sufrido una enfermedad que la llevo incluso hasta el hospital. La reconocida cantante dio a conocer que tenía un dolor en la pierna que le permitía caminar. Una trombosis venosa profunda fue lo que asustó a todos sus allegados y a las personas que la siguen en las redes sociales. Es así que Erika Vélez no pudo contener las lágrimas al ver a su querida amiga del vuelta a donde pertenece.

“Pame no sabes la emoción tan grande que siento de verte nuevamente en el escenario. Esa voz. Si la gente supiera la mitad de esa cosas que has pasado. Y tanto tú como Laura son mi fortaleza, son mi ejemplo más grande de que han una enfermedad, no hay adversidad ni nada que no se pueda superar”, indicó Erika.

De igual manera, en la descripción del post decía: “Me siento tan orgullosa. Y siempre estaré celebrando cada logro y cada caía estaré ahí si importar la distancia y se que no existe cualquier adversidad que no se puede lograr”.

"Erika Vélez expresó su emoción por ver a Pamela Cortés regresar a los escenarios"./ captura de pantalla de instagram

Así mismo, la reconocida actriz le dedicó su seis estados donde se la vio presentándose en el evento Festival Heats, junto artistas e influencers, como el mexicano Kunno.

Erika Vélez inició en su carrera junto a Pamela Cortés, donde protagonizaron varias telenovelas como “Mir primas”, junto a Laura Suárez. Las tres amigas y hermanas inseparables que llevaron su amistad más allá del mundo de la pantalla chica.

“Cuando escucho decir que no hay amistades verdaderas en este medio o que “el peor enemigo de una mujer es otra mujer” recuerdo esto: Hace unos añitos atrás, 2005, estas 3 mujeres formamos parte de un proyecto que cambió por completo nuestras vidas ‘Mis primas’”, escribió Erika en una publicación anterior donde recordaba esta participación como anécdota.

