Dieter Hoffmann “le da con todo” a los panelistas de “Agárrate” que lo llamaron acosador

Dieter Hoffmann arremetió contra muchos de los presentadores del programa de farándula “Agárrate”. La polémica inició cuando después de que Verónica Saltos afirmara que Alejandra Jaramillo tenía novio y Dieter fuera en su búsqueda para verificar lo que había dicho en su programa.

Durante una entrevista con “No dé Papaya” de Enciende RTU, el famoso panelista de “Los Hackers de la Farándula” no se quedó callado y opinó abiertamente sobre la calidad del trabajo de “Agárrate”. Esto debido a que lo culparon de acosar a Verónica a la salida de su trabajo.

“Ella tiene mucho potencial en la farándula, pero no está siendo manejada correctamente, está permitiendo ser un títere más de Andrés Villalba. Yo lo digo con nombres y apellidos, porque yo no me caso con nadie. Ellos no hacen la labor de ir a la fuente, sería diferente que ellos mandarán a los reporteros. No tienen ni reporteros en ese programa de hueco”.

— Dieter Hoffmann