“Si se ha ‘muchado’ en frente mío”: Tami Rivera reveló como es la relación que tiene con Kike Jav en la actualidad

Tami Rivera dio a conocer los datos más curiosos sobre ella en una conversación con la youtuber Melisa Yumisaca. En la conversación incluyó la historia que existe entre ella y Kike Jav. Son la pareja de infleuncers que se han visto en el ojo del huracán, y sobre todo son los que más se los ha visto juntos en el contenido que suben en las redes sociales. A pesar de que la modelo dijo que ellos son buenos amigos, cuando están juntos parecería que sobrepasan esa amistad.

“Yo no soy tóxica, soy cero tóxica. Si se ha muchado en frente mío en shows. Yo sé que es parte de sus presentaciones. Además si yo tengo que grabar un escena y me tengo que besar con alguien, sé que lo va a entender. Porque es así esto”, señaló Tami.

Aunque no descartan la posibilidad de que en algún momento se convierta lo suyo en una relación, por ahora su amistad sigue más fuerte que nunca. Como señaló la misma influencer, Kike es una de las personas “más importante” de su vida.

¿Qué es lo que le gusta a Tami de Kike?

Entre otro de los temas de conversación, también dio más detalles de que es lo que más le gusta a ella del reconocido personaje de las redes sociales que empezó haciendo videos desde temprana edad.

“Me gusta full su cara de niño. Me gustan también sus cejas, a mí me gustan mucho las personas con cejas gruesas, alto y morenito, él es morenito, a mi me gustan morenitos”, aseguró la modelo.

Así mismo dijo: “él es así y yo le quiero como es”. Ambos han ganado peso en las redes sociales, sobre todo en TikTok y en Instagram, ya que se han convertido en unos creadores de contenido de peso.

Actualmente Tami Rivera cuneta con más de 160 000 seguidores en Instagram, mientras que Kike Jav cuenta con más de 600 000.

