¡Se pasaron de la raya! Liliana Rodríguez reveló más detalles sobre su abandono del set de “Siéntese quien pueda”

La polémica en el set de “Sientese quien pueda” ha incrementado en la última semana. La rivalidad entre Alejandra Jaramillo y Liliana Rodríguez llegó al punto máximo en que una de las presentadoras abandonó la grabación en vivo del programa. En un comunicado en su cuenta de Instagram, Liliana explicó lo que ocurrió según su perspectiva.

Así mismo, filtró un audio publicado por “Agárrate” de Tele Premier, donde reveló más detalles sobre lo que la motivó a dejar la silla de “Siéntese quien pueda”. A la fecha, es de conocimiento público que la presentadora venezolana oficialmente salió definitivamente del show.

“Hoy me vi en la obligación inminente de salirme del set durante la grabación. La falta de respeto fue demasiada, se pasaron de la raya. En pleno en vivo me levanté y me fui”.

Liliana no pudo más con la tensión del show. Alejandra Jaramillo llevó una exclusiva con los actores de “La Madrastra”. Pero lo que la hija de “El Puma” no soportó fue la nota de Henry Bustamante sobre Daniela Álvarez. Por lo que aseguró:

“ Si este señor viene a ocupar una silla no lo sé , es muy posible. Yo hice lo que tenía que hacer antes de… hice lo correcto para Liliana, por justicia, por credibilidad y profesionalismo , hoy lo hice y me siento bastante bien al respecto”.

La presentadora no se mostró contenta con lo ocurrido, pero afirmó que lo que sucederá en el programa va a hablar por sí solo. No se conocen más detalles al respecto, ni lo que le espera al futuro profesional de Liliana.

Sus últimas palabras en el audio develaron los problemas internos que existen en el programa “Siéntese quien pueda”. Además, se rumora que el presentador ecuatoriano Henry Bustamante es quien podría tomar su lugar, pero nada ha sido confirmado.

“Me salí del titanic antes de que se hunda y todo cae por su propio peso. Allá arriba hay un dios justo y verdadero, no hay mal que se me haga a mí en contra que no vaya a salir a la luz y que no vaya a ser pagado”.

— Liliana Rodríguez