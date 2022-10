¡No aguantó más! Se confirma la renuncia de Liliana Rodríguez de Siéntese Quien Pueda ¿Fue por Alejandra Jaramillo?

Es oficial, Liliana Rodríguez, renunció al programa Siéntese Quien Pueda. Así lo confirmó este jueves el presentador del reality Julian Gil donde indicó que sin previo aviso, la venezolana abandonó el set y publicó un comunicado en su cuenta de Instagram. ¿Fue por Alejandra Jaramillo?

“Liliana Rodríguez abandonó su silla en medio del show. Anoche, en pleno programa, luego de dejar el programa publicó un comunicado donde reconoció que abandonó su asiento y luego se comunicó con la producción para de manera formal presentar su renuncia. Agradecemos la franqueza y vulnerabilidad que siempre demostró en Siéntese Quien Pueda. Te extrañaremos Liliana”, dijo Julián.

Julián Gil no dio paso para que sus compañeros digan algunas palabras y continuó con la programación del día de hoy que se celebra “El Día internacional contra la lucha del cáncer de seno”. Asimismo, al inicio del programa ya se pudo evidenciar que la hija del Puma no estaría más en el programa ya que no apareció en el set y en lugar de ella estaba el bombero del show. Se desconoce quién la reemplazará.

Al parecer Liliana Rodríguez no pudo con el éxito de Alejandra Jaramillo al llevar su exclusiva con los actores de “La Madrastra” pero, la gota que derramó el vaso fue la otra exclusiva que llevó Henry Bustamante sobre Daniela Álvarez. Esto, porque salió a la luz el momento exacto en la que hija del Puma abandona el set en vivo en medio del reportaje del ecuatoriano.

Momento en que Liliana Rodríguez abandona el set de Siéntese quien Pueda (Captura de pantalla)

Cuando el programa estaba presentando el reportaje de Daniela Álvarez sobre un supuesto embarazo que fue realizado por el corresponsal, Henry Bustamante, Liliana Rodríguez abandonó el set. Al parecer, ya no pudo soportar la presión y tampoco quería comentar sobre la nota realizada por el ecuatoriano que por eso se retiró.

Liliana sí emitió un comunicado donde exigió respeto y denunció un supuesto complot por parte de sus compañeros.