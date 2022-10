Santiago Castro intenta darle a su hijo el amor que él no recibió: “Yo deseaba tener un hijo”

Desde que Santiago Castro empezó a ser parte del grupo de panelistas en el programa ‘Los Hackers de la Farándula’, sus seguidores han tenido la oportunidad de conocer más detalles sobre su vida personal. Este miércoles 20 de octubre de 2022, en una sección que denominan ‘Detrás de la máscara del hacker’, Castro habló sobre su hijo y sobre la mujer que le dio “le mejor regalo de mi vida”.

Santiago se convirtió en padre cuando tenía 20 años, la madre de su hijo es “hermana de uno de los trabajadores que pertenecía a la compañía de mi papá de trailers”. Su hijo James, quien actualmente tiene 15 años de edad, es uno de los deseos cumplidos del presentador de Televisión.

“Cuando me enteré del positivo, yo feliz, porque lo quería lo anhelaba, o sea fue la mejor noticia del mundo”, confesó Castro a ‘Los Hackers de la Farándula’. También asegura que siempre estuvo convencido de que quería tener un niño, porque no tuvo hermanos con los que compartir en su niñez “y siempre escuchaba que los niños se parecen más a los papás y yo quería eso”.

“Cuando ya estaba en los meses de saber el sexo, nos dijeron que era una niña. No me sentí mal, pero si me desinflé. Le decía a mi novia que bueno, lo importante es que venga bien y saludable. Al mes volvimos a ir al médico y en el ultrasonido confirmaron que sería un niño”, confesó Santiago.