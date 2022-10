Papi Kunno y otros grandes influencers enviaron mensajes de apoyo a Allison Romero tras brutal ataque

Allison Romero, una víctima más que se suma a la lista de mujeres atacadas y vulneradas por otras de su mismo sexo, a causa de la envidia. La influencer machaleña, actualmente se encuentra en estado de recuperación, tras haber sufrido una agresión, el pasado jueves 13 de octubre, por parte de una mujer de 38 años, quien no midió consecuencias y le reventó una copa de gin tonic en el rostro.

Tras darse a conocer la noticia de su ataque, sus compañeros de profesión y del medio, entre ellos el reconocido influencer ´Papi Kunno´ enviaron mensajes en manera de apoyo y ánimo para la modelo, por medio de las cámaras de ´Los hackers de la farándula´.

Allison mostró por medio de un video como había quedado su rostro luego de la arremetida y dijo estar llena de miedo. La macheleña tuvo que ser intervenida con puntos en la zona de su boca, para suturar así la herida causada por su atacante.

“Que triste que la gente haga eso solamente porque una persona está siendo ella misma y disfrutando su estilo de vida. Le mando mis más grandes deseos. Rezaré por ella, porque también eso hago, me gusta, espero que se mejore muy pronto. Allison espero te encuentres de la mejor manera, espero que esto no te tumbe mi amor, tú sigue dándole de aquí pa´ arriba, tienes que llegar muy lejos para demostrarle a esas personas que eres la estrella que naciste para ser”, fueron las palabras del creador de contenido mexicano ´Papi Kunno´.

“Todas las cosas que pasan en la vida pasan por algo, yo he pasado por momentos muy difíciles en mi vida, como capaz ella está pasando, porque que te corten la cara que te hagan algo, que te agredan físicamente debe de ser muy duro, pero yo siento que Dios tiene para todo un propósito, uno no lo entiende en el momento, pero capaz que ella en algún momento va a decir Dios gracias. Le mando un saludito muy especial que se recupere, que Dios la bendiga, que no vaya a dejar su sueño”, fue otro de los mensajes enviados para la modelo.

El caso de Allison Romero, se une ahora al de Mafer Vargas, la ex modelo y ahora candidata a la alcaldía de Simón Bolívar, en Guayas, quien hace una década también fue centro de un brutal ataque, donde cuatro mujeres le desfiguraron el rostro dejando más de 350 puntos como recordatorio de lo que el odio es capaz de hacer.