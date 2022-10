“Me reventaron una copa de gin en la cara” Influencer ecuatoriana fue agredida en Machala

Allison Romero, una modelo e influencer machaleña hizo la denuncia en sus redes sociales de un ataque en su contra. El hecho sucedió el pasado jueves 13 de octubre en un hotel de la ciudad de Machala.

“Ya había visto señales con miradas medias intencionales y empujones, pero no me imaginaba que me iban a hacer algo así”, dijo al programa ‘Los Hackers de la farándula’. Contó que la mujer que la atacó tiene 38 años y esa noche estaba en estado de ebriedad.

“Me reventó una copa de Gin tonic en el rostro, después la hija cogió otra copa e intenta hacer lo mismo”, contó la modelo. Agregó que le decían que iban a acabar con su carrera y que no soportaban lo que hacía.

La mujer que la agredió es madre de una de sus compañeras del colegio y escuchaban que no le gustaba su contenido, ni lo que hacía. Junto a su defensa asegura que llegarán hasta las últimas consecuencias a pesar de las amenazas que ha recibido en su contra.

El ataque le ocasionó una herida de 10 centímetros. En redes mostró cómo quedó su rostro. “Siento el corazón se me hace chiquito es un cicatriz que me va a durar toda la vida, tengo miedo, no salgo”.