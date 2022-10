Se desató ‘tiradera’ entre Don Omar y Raphy Pina en redes sociales: ´El Rey´ promete dar “segunda cátedra”

Se desató una tiradera y no precisamente en versos, dos grandes figuras del reguetón como lo son: William Omar Landrón, conocido como ´Don Omar´ y el empresario Raphy Pina, se han declarado la guerra de manera oficial y sin indirectas por medio de las redes sociales.

Una diferencia aparentemente irreconciliable, que tuvo lugar hace algunos años, en la gira de “The Kingdom” habría sido el principal detonante de este reciente enfrentamiento, entre los exponentes del género urbano.

Inicios de la controversia

Don Omar hace algunas semanas dio su versión de lo sucedido de lo que fue su última puesta en escena con Daddy Yankee, mediante una entrevista en el canal de Youtube de ´El Chombo´, donde acusó a Raphy Pina de “bocón”, entre muchas otras cosas, señalamiento del que el empresario se defendió dando su propia explicación con un video, en el que inclusive adjuntó pruebas, refutando todo lo dicho por ´El Rey´.

Tras este intercambio de versiones, donde el manager de Daddy Yankee, acusó a Don Omar de haber modificado e inventado mucha de las cosas dichas en su entrevista, el empresario, quien se encuentra en la actualidad bajo prisión, no solo se quedó con su refutación, sino que también se pronunció por medio de su cuenta en Twitter y no necesitó hacer mención para saber a quien iba dirigido el mensaje.

“La calle sabe que tu eres un fiscal independiente y por eso te fuiste de PR. ¿Quieres irte personal? Para que la gente sepa quién en realidad tú eres. Yo estoy READY”, fue uno de los mensajes compartidos por Raphy Pina.

Una pronunciación que no necesitó de mucho tiempo para que Don Omar le hiciera llegar su respuesta. “Tu no estás Ready, tú lo que estás es preso y amenazándome desde allí? tú lo que estas es loco”, asimismo, en un segundo mensaje, el reguetonero aseguró que ahora iba con todo, con “documento en mano”, para que así no le fallase ningún detalle.

Aparentemente, según lo dio a conocer Don Omar, habrá una segunda entrevista en el canal donde ya dio su primera versión, pues hizo una invitación a la audiencia, a prepararse para “la segunda catedra”, por medio del canal de ´El Chombo´. Sin duda alguna, a esta historia todavía le quedan muchas aristas por tocar y descubrir.