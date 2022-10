Don Omar reveló todos los detalles detrás de su enemistad con Daddy Yankee y lo acusó de jugar sucio

Se ve y no se cree, quien escucha de manera minuciosa los pormenores y las aristas de inconvenientes expuestos por el cantante Don Omar, durante lo que fue su gira The Kingdom Tour, no puede evitar pensar que habla de otro Daddy Yankee, uno que la audiencia aparentemente no conoce.

Según reveló el intérprete de ´Diva virtual´ durante una entrevista en el canal de Youtube ´El chombo´, el ´Big Boss´ le habría jugado sucio en su última puesta en escena juntos, de allí vendría su distanciamiento, el mismo que se ha mantenido por muchos años.

“La primera noche en el show de Puerto Rico, sale Daddy Yankee, sale Don Omar, hacen su trabajo, me voy a la casa, nos dimos la mano, y la primera plana del periódico del día después dice ´Daddy Yankee noquea a Don Omar´, déjenme decirles una cosa, estas son las cosas que la gente no quiere escuchar del género, las primeras planas de los periódicos se compran, en una ecuación donde hay solamente dos personas, si yo no compré la portada ¿Quién la compro?”, dijo Don Omar, haciendo alusión al evento en el que participaron juntos los artistas, hace ya varios años.

Esto de acuerdo detalló el cantante, solo fue el inicio de lo que habría detonado su separación, pues según explicó, los inconvenientes no se detuvieron allí, pese a que él aseguró haberse presentado ante todo el equipo para poner de relevo su molestia, frente al titular.

“El segundo día del show en Puerto Rico yo llegué con el periódico en la mano y se los puse encima de la mesa y me dijeron que no volvía a pasar, y yo les dije que claro que no iba a pasar, porque ‘yo soy el primero que no voy a venir más’”, dijo.

Portada del diario @primerahora de Puerto Rico "@daddy_yankee noquea a Don Omar" pic.twitter.com/y6aXAz4W7E — DY ARMY - ECUADOR (@DYARMY_EQUADOR) December 5, 2015

Seguidamente, contó que el segundo y último percance, con el que decidió decir basta, ocurrió en Las Vegas. “Él hacía tres intervenciones, yo hacía tres intervenciones y después hacíamos una última intervención, sale Daddy Yankee hace su parte, sube todo el equipo de Don Omar con toda la tarima en negro y comienzo a escuchar de la parte de atrás, ´Despegaron la consola´, a la consola no le quedaba ni un solo cable puesto ¿Se acuerdan de eso?” sentenció ´El rey´ mirando a cámara.

William Omar acusó directamente a Daddy Yankee, de haber saboteado por completo su presentación para destacar, “no era el mismo fin”, dijo en repetidas ocasiones el boricua, al tiempo que explicó que esa fue la gota que derramó el vaso, e hizo que se retirara de la gira.

Hasta donde se conoce, la única versión dada por el cantante de ´Con calma´ con respecto a este evento, es que Don Omar habría dejado tirada la gira de conciertos, haciéndolo perder mucho dinero.