¡La amistad terminó! Andreina Bravo se pronunció sobre su distanciamiento con Melissa Gate

En medio de una entrevista con Mariela Viteri en su programa “Cocinemos con Mariela”, Andreina Bravo reveló detalles de lo que sucedió meses atrás con Melissa Gate. La colombiana fue una gran amiga de la cantante, quien aseguró que ya no tienen contacto.

“La verdad soy muy solitaria, me encanta pasar sola. Tengo sólo una amiga”. Sus palabras sorprendieron a la presentadora que indagó más en lo ocurrido. Se conocía que ambas tenían una amistad muy fuerte que se forjó cuando estaban en Turquía grabando “El poder del amor”.

“La quiero muchísimo, siempre me voy a quedar con lo mejor de las personas. Por eso soy de poquitas amigas. Los hombres no son de esa manera, las mujeres tienden a tener esa actitud y yo no voy a responder a eso. Yo no voy a hacer nada para hacerte quedar mal”. — Andreina Bravo

Andreina recuerda con mucho cariño a su examiga. Pero también expresó que Melissa es una persona inmadura por querer inmiscuirla en sus problemas laborales.

“Soy de las personas que tiene que defenderse sola, uno no tiene que luchar las luchas de nadie. Ella tenía un problema en el que quería que yo esté inmersa. No voy a hacer eso”. — Andreina Bravo

Para la cantante ecuatoriana, la amistad es muy valiosa. Las diferencias entre ambas, las llevaron a terminar con su amistad, no se conoce si exista una posible reconciliación, ya que se dijeron palabras muy fuertes en el pasado.

“De eso se trata la amistad. De no sacarse en cara, eso me parece inmadurez. Lo que siento es que voy a estar agradecida con toda la amistad que me dio. Es una gran chica, puede ser que no esté bien aconsejada y que tal vez entienda que acá tiene una gran amiga”. — Andreina Bravo

¿Por qué terminó la amistad entre Andreina Bravo y Melissa Gate?

La polémica surgió cuando Melissa denunció públicamente que cuando trabajó con “Don Day”, él la estafó. En sus redes sociales acusó a Andreina de ser una mala amiga.

“Lo que más me duele es que Andreina, siendo mi amiga, y sabiendo cómo eran las cosas, no haya dicho la verdad, él sí me estafó… que mala amiga eres”, fueron sus palabras.

Sin mucho que decir sobre lo ocurrido. Andreina manifestó: “Nunca me olvido de las personas que fueron lindas conmigo. Aunque me paguen mal, yo siempre les voy a tirar la buena”.

