“Me pongo a disposición”: Este fue el mensaje que Andreina Bravo le envío a Vito pidiendo trabajo, antes de ser una figura internacional

La fama y reconocimiento que ha conseguido Andreina Bravo sigue creciendo como la espuma y, más de uno recuerda sus inicios, entre ellos el empresario y periodista Vito Muñoz. La artista ecuatoriana en algún momento de su aún desconocida carrera, le escribió un mensaje a través de WhatsApp a Vito, donde le solicita trabajo en su canal y le explica que tiene muchas ganas de crecer y aprender.

En el mensaje, Andreina le expresa a Vito sus ganas de ser parte de ‘VITOTV’ y poder aspirar a un crecimiento profesional de la mano de su equipo de trabajo. Sin embargo, Muñoz explicó a ‘De Boca en Boca’ que, “en ese momento teníamos personal de más. Teníamos que liberar a varios talentos para poder trabajar con Andreina”. También aseguró que no le respondió el mensaje para no crear falsas expectativas.

De igual forma, Vito asegura que siempre ha estado pendiente de la carrera de Andreina y que está feliz por su crecimiento. Aunque si se siente arrepentido de no haber podido hacerla parte de su equipo cuando le escribió pidiendo trabajo.

[ “No es hacer tu trabajo, es acoso”: Mare Cevallos respalda a Andreina Bravo y arremetió de nuevo contra los segmentos de farándula de Ecuavisa ]

View this post on Instagram

Así mismo, Muñoz explicó que le tiene mucho cariño a ‘La Bandolera’ y recuerda con alegría la ilusión que Andreina tenía por trabajar con él. Además, no pierde la esperanza de trabajar junto a ella en algún momento. También reveló que se siente como un ecuatoriano más, al ver todo el crecimiento que ha tenido la joven en su carrera.

[ “Todo aquel que obra mal, al final le irá mal”: Andreina Bravo envía indirecta en redes sociales tras recibir críticas en programas de farándula ]

Buenos días Señor Vito Muñoz, le saluda Andreína Bravo, de antemano espero que se encuentre muy bien de salud usted y su familia. Mis mejores deseos y bendiciones. Le escribo porque me encantaría ser parte de VITOTV me pongo a disposición, me gustan las cámaras y pues presentar es un reto, me considero una persona que le encanta apreder y mejorar cada día y pues quiero dar lo mejor de mí. Aquí le dejo mi isntagram para que pueda revisar mi contenido @andreinabravoo he trabajado en televisión por 3 años, también estoy en la música y pues en mis redes siempre me ha gustado aportar con mis conocimientos a mis seguidores de una manera organica y divertida como lo soy yo, que tenga una linda noche esperare con ansias su respuesta