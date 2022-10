“No es hacer tu trabajo, es acoso”: Mare Cevallos respalda a Andreina Bravo y arremetió de nuevo contra los segmentos de farándula de Ecuavisa

"Mare Cevallos asegura que En Contacto no tiene su consentimiento para hablar de ella"./ Instagram.

No es la primera vez que Mare Cevallos se defiende y responde a los periodistas de farándula de Ecuavisa. Hace algunas semanas había asegurado que no había dado ninguna “autorización” para que el programa En Contacto hable de su vida personas. Esto se dio en el marco donde los presentadores de esa producción empezaron a opinar sobre los conflictos que generó su ruptura con Andrés Salvatierra. Ahora, asume postura y respalda a Andreina Bravo, quien no quiso hablar frente a las cámaras de Los Hackers de la farándula y envía contundente mensaje a Leonardo Quezada, mejor conocido como ‘Lazito’.

“Interceptar a una persona con una cámara cuando te dijo que no, no es ‘hacer tur trabajo’, es acoso”, señaló la actriz, modelo y presentadora guayaquileña que hace ya algún tiempo tomó distancia con los programas de farándula nacional.

A parte de los usuarios de Twitter que respaldaron a Andreina Bravo, ahora se suma Mare, quien también ha estado en el debate de estos segmentos. El tener una relación y posteriormente haber terminado con Salvatierra, desató una ola de críticas en la prensa rosa, hasta el punto de acabar con la paciencia de esta ‘vedette’.

interceptar a una persona con una cámara cuando te dijo que NO no es “hacer tu trabajo”, es ACOSO. — Mare 🌊 (@cevallosmare) October 1, 2022

¿Qué pasó?

En esta semana, la cantante Andreina Bravo fue interceptada por Leonardo Quezada, panelista de la nueva producción Los Hackers de la Farándula para una entrevista. Esto generó incomodidad en la artista que fue llevada por un elemento de seguridad mientras ignoraba al periodista.

Sin embargo, ‘Lazito’ la persiguió hasta su vehículo para obtener alguna declaración sobre los premios “Viña del Mar”, sin obtener ni una palabra de Bravo. Así mismo intentó subirse al carro, pero el guardaespaldas lo impidió por lo que Quezada y él se empujaron.

