Raphy Pina dejó en la calle a Don Omar y reveló su verdad sobre la polémica gira “The Kingdom”

Una historia que sin duda alguna todavía tiene muchos tramos que no se han terminado de contar. Una enemistad de dos de las más grandes figuras del género urbano, Daddy Yankee y Don Omar, empañada por diferencias y acusaciones, que hace tan solo unos días comenzaron a destaparse, salpicando no solo a los exponentes del reguetón, sino también a diversas personalidades del mundo musical, tal y como Raphy Pina.

Ante las fuertes señalaciones realizadas por ´El rey´ en el canal del Youtube de ´El chombo´, donde acusa a Daddy Yankee, de ser quien promovió el distanciamiento por medio de múltiples conductas y entorpecimientos en lo que fue su última gira juntos en el “The Kingdom”.

Don Omar también arremetió contra Raphy Pina, calificándolo incluso de ´bocón´, a lo que el manager de Daddy Yankee no se quedó callado, ni siquiera por estar en prisión y realizó un video en el que refuta con pruebas lo dicho por el intérprete de ´Diva virtual´.

Versión de Raphy Pina

“De todas tus acusaciones la ÚNICA que doy por aceptada es la de “BOCÓN”, y como dices que me conoces, tal vez, pero no más de lo que yo te conozco a ti, sabía que como es tu modus operandi dentro de tu “mente”, ibas a esperar el momento “perfecto”, para mal intencionadamente, distraer el ROTUNDO y digno éxito que le rodea a DADDY YANKEE en su retiro, y que su “cómplice” se encuentra bajo las rejas, no podía hablar o defenderse de las acusaciones Fantasiosas que acabas de distribuir”, es el inicio del texto compartido por la red social de Instagram de Pina Records.

1. Para comenzar, Raphy Pina, lo primero que desmiente de lo dicho por el cantante de ´Ojitos chiquiticos´, es el nombre que de acuerdo con él habría querido darle a la gira, que según habría sido el de ´Don vs Don´, para esto, el manager de Daddy Yankee expuso un tráiler donde Don Omar sale presentando ´Los insuperables´, algo que de acuerdo a lo narrado en el video, “no llegó a nada”.

2. El segundo punto abordado y del cual hace énfasis, es la firma de un contrato de exclusividad, algo que Don Omar niega haber firmado, sin embargo, Raphy Pina, mostró su firma y las cláusulas que contrariarían su versión.

3. En relación a la polémica portada de los diarios, el esposo de Natti Natasha, no negó que sucedió, sin embargo, dijo: “El me dice ‘mira esto, lo otro...’. Yo le digo ‘papi, yo no tengo el control del periódico. Y tú no tienes ni publicista, Yankee tiene publicista y toda la vuelta. Tú has tratado mal a la prensa. La prensa no quiere saber de ti. Nadie quiere hacerte reportajes, tú no cumples, has quedado mal con todo el mundo. Nosotros estamos en contra de eso’. Eso fue un problema. Ahí ellos empezaron el roce”.

4. El único foco no tocado y del cual no hizo mención el manager de ´El Big Boss´, fue el de la desconexión de la consola de sonido. Sin embargo, aún queda una versión que no ha sido escuchada y es la de el intérprete de ´Gasolina´.