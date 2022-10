“No estoy en apuros de ser mamá”: María Fernanda Ríos cuenta los motivos por los que aún no quiere tener hijos

María Fernanda Ríos pasó de ser una vedette de la televisión ecuatoriana a convertirse ahora en candidata a la viceprefectura de Guayas, junto Nicolas Lapentti. Sin embargo, continúa posicionando su imagen en las redes sociales por lo que trata de interactuar de forma personalizada con los usuarios en las redes sociales. Uno de los internautas le preguntó a la actriz: “¿Cuándo piensas ser mamá? El Ecuador entero te quiere ver embarazada”.

Desde sus redes Mafer respondió: “Oye aguanta, aguanten por el amor de dios. No estoy en apuros de ser mamá. Todavía no está entre mis prioridades en este momento. A parte que considero que para tener un bebé se tiene que planificar”.

De igual forma agregó: “Un seguro médico deben tener los bebés, así que hay que ser una mamá responsable. Si no puedes cuidarlo, porque trabajas mucho y haces mucha cosas, y debes dárselo a una niñera, entonces para mí no es prioridad ser mamá. Así que no, todavía no”.

María Fernanda Ríos se ha dado a conocer por su inmersión en el mundo de la pantalla chica ecuatoriana. También fue la pareja de Jonathan Estrada con quien participó en la serie el combo amarillo.

De igual manera, la vedette, se ha dedicado a impulsar sus redes sociales y ahora más que ha dado un gran salto al mundo de la política donde intentará pugnar por una dignidad en febrero de 2023.

Como varias figuras, Mafer Ríos decidió pasar de la Tv al mundo electoral ya que considera que podría aportar mucho, sobre todo representando a las mujeres en la provincia portuaria de Guayas.

