Carlos José Matamoros volvió a asegurar que Alejandra Jaramillo no es buena para la farándula

La ola de comentarios no cesa, la panelista de ´Siéntese quien pueda´ Alejandra Jaramillo, continúa en el ojo del huracán y también de sus colegas. El presentador de televisión, Carlos José Matamoros, quien ya se había pronunciado con anterioridad sobre lo que él consideraba del desempeño profesional de ´La Caramelo´, reconfirmó nuevamente su opinión acerca del talento de Alejandra Jaramillo.

“Si tu me preguntas si Alejandra Jaramillo es buena para la farándula, yo te digo que no, no es buena, cuál es el problema”, dijo Matamoros para las cámaras del canal de ´Viralizados´, al tiempo que aseguró que “la trayectoria se respeta”.

Un comentario que ya había hecho, para la defensa de la también panelista del reality estadounidense, Liliana Rodríguez, a quien defendió a capa y espada bajo el argumento de que la misma cuenta con trayectoria internacional que no tiene punto de encuentro con ninguna personalidad de Ecuador: “Es una persona que está en otro nivel y otra liga”.

´La Caramelo´ ha sido centro de debate y controversia en el mundo de la farándula ecuatoriana, luego de que hace algunos días, su compañera de espacio, Liliana Rodríguez, la acusara de utilizar “maniobras diabólicas “ y de “manipulación” para ganar así la simpatía del público y zafarse del castigo de ´Siéntese quien pueda´.

Ecuador entero se ha divido en dos, un team que asegura estar a favor de la ecuatoriana, mientras que en la otra esquina están quienes dan a la venezolana la razón. Personalidades como: Carolina Jaume, Henry Bustamante y Silvana Torres, han saltado a defender a ´La Caramelo´, sin embargo, otros rostros como: Carlos José Matamoros, Geovanny Dupleint, Veronica Saltos y hasta la propia madre de Liliana Rodríguez, han criticado fuertemente a Alejandra Jaramillo.

Solo basta esperar que la marea de pronunciaciones baje, pues Alejandra ya dio su respuesta y la ecuatoriana busca evadir al máximo todo tipo de confrontación.