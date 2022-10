Así recibió Carolina Jaume su cumpleaños 37: “Que la vida me sorprenda, no espero nada de nadie”

La presentadora de televisión Carolina Jaume ha dado un giro de 360° a su vida en este 2022. El ex rostro de Ecuavisa, alcanzó hoy el piso 37, en medio de un año lleno de controversias y enfrentamientos, con su ex esposo, Allan Zenck, con quien cabe destacar aún se debate en tribunales.

Sin embargo, pese a todos los acontecimientos a la que la también actriz ha tenido que hacer frente y ante los distintos altibajos a los que se ha visto obligada a encarar, Carolina Jaume finalmente ha salido airosa, con una actitud positiva, por lo que en su nueva vuelta al sol, Jaume ha realizado una publicación por medio de su cuenta en Instagram, que define un nuevo comienzo.

“Hoy decidí finalmente comenzar de nuevo mi entera… Empezando por mi cabeza. Como si nada conociera, como si nunca hubiera estado, como si nada hubiera visto. Como si tuviera 15 años otra vez y mil ilusiones en la cabeza. Como si no me hubieras roto el corazón en mil pedazos. Me olvidaré de todo lo que creo saber y dejaré que la vida me sorprenda (no espero nada de nadie peor, no necesito a nadie para mi felicidad)”, es la primera parte del texto compartida por la actriz en conmemoración a su cumpleaños.

Con una fotografía en la que viste de blanco y luce muy atrevida, Carolina Jaume, ha dejado saber su nueva postura ante la vida, que de acuerdo a lo que describe, comenzará de 0, olvidando todo lo que pudo dañarla.

¿Cómo va su enfrentamiento con Allan Zenk?

Carolina Jaume fue abordada por uno de los presentadores de ´Los hackers de la farándula´ a propósito de su cumpleaños y ante la interrogante de su situación actual, con quien es el padre de su hijo, la actriz respondió, que ahora mismo la acusa de “negligente”.

“Dice que me va a demandar por negligencia, aquí estoy esperando la demanda (...) Si pudiera demandar a padres ausentes lo demandaría a él, un hombre que no llama ni para el cumpleaños a su hijo, no le manda un regalo”, aseguró Jaume, quien explicó que Allan Zenck la acusa de no tener bajo ningún tipo de estudio a su hijo.