Yuribeth Cornejo reapareció y reconfirmó ruptura con Jefferson Orejuela: “Tengo mi conciencia tranquila”

Más claro que el agua, si a alguien le quedaba todavía alguna duda, de si Yuribeth Cornejo y el futbolista Jefferson Orejuela podían seguir juntos, la chica ex reality se ha encargado de disipar toda posibilidad de relación amorosa.

Fue frente las cámaras del programa ´Los hackers de la farándula´ que la modelo aseguró que ya no hay vuelta atrás a lo que todo el mundo venía suponiendo desde hace mucho tiempo, la separación es un hecho.

“Ustedes ya se lo imaginaban, ya era lo que se esperaba, todo el mundo lo especulaba y yo creo que también esperaban que yo lo reconfirme, ya lo hice en mis redes sociales, como siempre yo estoy con mi conciencia tranquila, con mi corazón en paz y feliz como siempre”, dijo Yuribeth.

Asimismo, Yuribeth fue consultada acerca de los rumores de un posible endeudamiento, en el que la habría dejado el jugador ecuatoriano, mientras aún estaban juntos y por el que se presume habría surgido el punto final de la relación, sin embargo, la chica ex reality no quiso dar detalle alguno acerca de este tema, dejando abierta la incógnita de que quizá lo que se dice en los pasillos de los medios no es tan falso.

“Por respeto no voy a dar detalles de nuestra ruptura, lo importante es que ambos estamos tranquilos y más nada. Fue una relación muy bonita, la disfruté muchísimo, siempre le voy a tener un cariño a Jefferson”, aseguró.

Encuentro con ´La Veneno´ Torres

La última vez que se vio a Yuribeth frente a la prensa, fue en medio de un impase con la popular conductora del programa ´De boca en boca´, Silvana Torres, a la que Yuribeth llamó cínica a mitad de una entrevista.

Comentario que cabe destacar ´La Veneno´, no dejó pasar por debajo de la mesa y respondió en medio del espacio televisivo para el cual trabaja. “Me encanta que la gente me tome en cuenta y hable de mi trabajo, que no me busquen por estar con fulanito, sustanito, o que simplemente yo resalte en la farándula por estar con un novio y que luego se termine, eso sí es terrible, que te busquen por ese tipo de situación, eso sí es vergonzoso, o por roba marido, jamás”.