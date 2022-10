¿Quién es Liliana Rodríguez? Todo sobre el rostro de ´Siéntese quien pueda´ que ha causado polémica en Ecuador

Sin duda alguna, la lista de logros y proyectos en la trayectoria artística de la controversial panelista del reality ´Siéntese quien pueda´, Liliana Rodríguez, es larga.

La venezolana, quien ha logrado poner a Ecuador entero en dos bandos distintos con tan solo una opinión, ha cosechado un camino lleno de títulos debajo del foco de las cámaras, siendo actriz, cantante, humorista, presentadora, pero ¿Qué es lo que no cuenta su currículo?

Liliana Rodríguez, ha participado en más de una decena de telenovelas, siendo una de las más famosas ´Tierra de pasiones´, ´Gata salvaje´, entre otras, sin embargo, el rol más importante al que ha debido hacer frente en su vida, no ha sido parte de un guion, sino de la vida real, el sello del distanciamiento de su padre, el cantante José Luis Rodríguez, también conocido como ´El puma´.

Vida personal de Liliana Rodríguez

La también cantante de 55 años, si bien ha tenido ascendencia en el mundo de las cámaras, también tuvo un proceso oscuro, el cual data su origen hace más de 30 años, cuando su padre tomó distancia de su familia, para rehacer su vida, con una nueva pareja.

Liliana Rodríguez, confesó hace muy poco, haber caído incluso en el mundo del alcoholismo como parte de la negación de no tener a su padre, sumado al hecho de que para ese momento, quien era su esposo le pidió el divorcio, cercándola aun más en el sentimiento de que en ella residía un problema.

“Me dediqué a beber, me aparté de Dios; cuando necesité mi figura paterna la busqué y no la encontré, así que me corte la yugular y me dije: ‘Si no me quiere mi papá y tampoco mi esposo, entonces el problema soy yo, el defecto lo tengo yo”, reveló Liliana durante una entrevista con Carlos Mesber en el programa ´Siéntese Quien Pueda´.

La panelista quien ha causado una polémica que parece no tener final, por emitir comentarios acerca de diversas personalidades del rubro televisivo ecuatoriano, tal como Henry Bustamante y Alejandra Jaramillo, recoge más de 32 años sin mantener una conversación con su padre, de igual forma tiene una hija, Galilea Rodríguez, la cual tampoco nunca ha conocido a su abuelo.

Hace por lo menos un mes, la actriz que pasó por los pasillos de un quirófano hace tan solo dos años, para colocarse una manga gástrica y regular así su peso, hizo una disculpa pública para con ´El puma´ durante el espacio para el cual trabaja, donde intentó buscar la reconciliación y se disculpó incluso con quien es la actual pareja de su padre, Carolina Pérez.

“Así es como se hace. Yo, Liliana Rodríguez Morillo, hoy, si alguna vez fui una teenager, tonta, malcriada, enamorada de su papá y dije o hice algo indebido, indispuesto que haya causado algún tipo de dolor en tu nueva familia, yo volteo la cara como me pide Dios y pido perdón, así es como se hacen las cosas, las cosas hay que provocarlas para que Dios y el mundo vea una reconciliación”, dijo.

Sin embargo, cabe destacar, que tras esta disculpas no hubo ningún tipo de respuesta por parte de ´El puma´. Liliana ha manifestado que José Luis Rodríguez siempre la ha ignorado, e inclusive le ha cortado las llamadas cuando ha intentado contactarlo.

Detrás de una vida de éxitos, también se esconde una vida personal rota.