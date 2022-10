Mafer Vargas saca los cueros al sol y revela sus secretos dentro de Onlyfans

María Fernanda Vargas protagonizó un programa picante con el presentador Jonathan Estrada. En “El Hueco” la Mafer no dudó en contar varios secretos dentro y fuera de su plataforma OnlyFans, además demostró la buena vibra que proyecta al lanzar repreguntas a su similar.

[ ¿Quién es Mafer Vargas y cómo llegó a tener tanta fama en las redes sociales? ]

En primera instancia confesó no saber cuáles son los famosos ecuatorianos que la siguen en su cuenta de Only, aunque Estrada no dudó en tachar que son varios y pertenecen a distintas profesiones.

Uno de los hechos que más impactaron fue cuánto le habrían ofrecido a la candidata para la alcaldía de Simón Bolívar por una cena o cita con ella. “Tengo más seguidores ecuatorianos que de otro país. Han ofrecido sumas que ni siquiera la van a poder pagar, la morbosidad de la respuesta. Me han ofrecido 15 mil, 20 mil solo por asistir a una cita”, detalló.

Aprovechó para desmentir que su actual pareja la priva que suba contenido a OnlyFans. Más bien su amado la “acolitaría” en tomarle fotos y videos para la misma plataforma. Tachó que es una persona muy profesional y nunca ha tenido un encuentro con sus seguidores aunque las oportunidades o propuestas no han faltado.

Una de sus mayores confesiones fue el hecho de apuntar que es muy complaciente con su actual pareja. Ha experimentado dos tríos donde ella y su amado fueron protagonistas; mantuvo relaciones con dos mujeres y dos hombres a la vez.

Finalmente, dio un tip para perdonar infidelidades. Para Mafer las disculpas deben venir acompañadas de regalos; a ella le entregaron en el pasado una pulsera de oro, viajes e incluso una ayuda económica para comprar su primer auto.

“Fui criticada por el contenido sensual que se manejó, pero lo que desconocen es que para producir ese contenido, tuve un grupo de trabajo que cuidaba mucho los detalles para producir estas fotografías artísticas. Durante mi paso por esta plataforma pude generar dinero para dar plazas de trabajo a mi equipo que estaba compuesto por 10 personas”, dijo en pasadas declaraciones sobre su trabajo en Onlyfans.