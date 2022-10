‘La Caramelo’ dice: le pido a Dios todos los días que me achique el ego

La ecutoriana Alejandra Jaramillo, quien reside en Miami, EEUU, y es parte de un reálity show de farándula, ha sido duramente cuestionada los últimos días por compañeros del mismo set televisivo, periodistas ecuatorianos, e incluso, por usuarios de las redes por su desenvolvimiento en el programa, ante ello la también modelo envió un emotivo mensaje a sus fans y detractores, el audiovisual fue publicado la mañana de este domingo 16 de octubre por Santiago Castro, un comentador que es parte del programa ‘Hackers de la farándula’ de Ecuavisa.

“Hola familia y amigos cómo están (...) Quiero agradecerle a las miles de personas que me han escrito, que me han dejado un comentario en las redes, compartiéndome palabras de amor, de apoyo, palabras buenas, pero no solo lo bueno se agradece porque en la vida hay momentos buenos y malos, y no todos nos tienen que querernos ni todos nos tienen que amarnos. Yo he aprendido a agradecer cuando también hay un comentario opuesto a lo que yo pienso, porque estoy aprendiendo a canalizar mi energía en lo que quiero. Y a Dios todos los días le pido que me achique el ego y que me agrande el espíritu y que me agrande de corazón, para poder seguir enfocada en mis metas y sueños”.

Por su desenvolvimiento frente a las cámaras internacionales Ale Jaramillo ha sido cuestionada hasta por sus propios excolegas de la pantalla chica ecuatoriana. Por ejemplo, en días pasados el también presentador de farándula Carlos José Matamoros ‘El paparazzi’ sobre Jaramillo mencionó: “En honor a la verdad, apelando a la justicia, no está preparada Alejandra Jaramillo para sentarse en un set de farándula”.

Respondiendo a declaraciones como esas en su video ‘La Caramelo’ expresa: “No permitan que nadie les diga que no sirven para algo, porque los límites. Imagínense qué hubiera pasado si Shakira hubiera renunciado cuando empezaron a criticar su voz por cantar diferente (...) Lo que quiero decir con mis palabras es que no importa el sueño que tengas no te detengas cuando existan comentarios negativos. Mantente ahí firme como roca. Tú no dejes de creer en ti”,