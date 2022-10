Youtuber, cantante, influencer, empresario: ¿Cuál es la mayor fuente de ingresos de Kike Jav?

De la pantalla de un ordenador, a empresario, emprendedor, cantante y pare usted de contar, estas son solo algunas de las aristas y campos laborales, en las que el youtuber Enrique Javier Morales Araque, mejor conocido como Kike Jav, ha incursionado, sin mencionar, todos los proyectos que aún tiene en mente y que espera materializar pronto.

El creador de contenido, participó en una entrevista para el canal de facebook ´Morfi Tech´, donde contó cuales son los proyectos que maneja actualmente y cuál de estos es el que le está generando la mayor entrada de dinero en su vida, para nadie es un secreto que el ecuatoriano ha apostado por varios emprendimientos desde que inició su canal en Youtube, sin embargo, no todos le han resultado del todo bien.

“Tengo las salchis, tengo Quick-Fins, tengo cushows, tengo mis presentaciones como tal artísticas, tengo la monetización como quien dice de mis videos, también soy parte de un Instituto, soy accionista de un instituto pre universitario y estoy por abrir un nuevo negocio también, que tal vez salga en estos meses, que es un poco relacionado con el alcohol”, explicó el también llamado ´Cuy´.

Tras ser consultado sobre cual de todos los negocios de su portafolio era el que mejor resultados daba de manera financiera, Kike Jav contestó: “Los shows, más como que la parte musical, la parte de la chicha y todo eso, las giras pagan bien, por eso es que casi la mayoría de artistas ecuatorianos pasan allá, porque allá imagínate yo cobro 5$ aquí por una entrada aquí, pero allá te pagan 100″.

Distribución de ingresos

Kike Jav reveló que al menos un 40% de sus ingresos actuales, hacen parte de lo que genera en sus presentaciones, seguido de un 20% de entradas correspondiente a marcas, puesto que aseguró que ya no hace tantas colaboraciones con marcas, debido a que no todas están dispuestas a pagar el valor real de sus servicios, “He subido mis precios, si una marca quiere colaborar conmigo, tiene que pagar lo que realmente vale”, dijo.

“Ahorita, ahorita me está yendo bien en eso, tengo más shows. Ahorita las salchis no me están dando nada, pero yo sé que a futuro me van dar”, aseguró con relación a sus puestas en escenas durante sus giras.

Cabe destacar que el también influencer se encuentra en el momento más movido por así decirlo, de su carrera como cantante, el ´Cuy´ descubrió su potencial en el género de la chicha y ya ha hecho inclusive hasta juntes musicales, entre esos con el cantante ecuatoriano Gerardo Morán, quien hasta hace muy poco fue su suegro, por la relación que mantuvo con su hija, la cantante Kerly Morán.

De acuerdo a sus declaraciones, Kike Jav aseguró que su visión de negocios no para y espera que para el mes de diciembre ya esté en pie su próximo emprendimiento, el cual mencionó que se trataría de alcohol.