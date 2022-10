¡Cuidado, Liliana! Henry Bustamante podría estar en el set de ‘Siéntese Quien Pueda’

Después que Liliana Rodríguez le dijera “payaso” y “arrogante” al presentador ecuatoriano, Henry Bustamante, ya prácticamente ha dado a entender que estará en el set de ‘Siéntese quien pueda’ donde es panelista su gran amiga Alejandra Jaramillo. Que de hecho, en las últimas semanas ha sido duramente criticada y hasta acusada de manipular a los internautas a su favor.

[ “Ella es otra cosa fuera de cámaras”: William Jaramillo ‘despellejó’ a Alejandra Jaramillo como panelista de ‘Siéntese quien pueda’ ]

Henry le dejó un contundente mensaje a Liliana:

“Que se prepare porque la verdad que yo no sé que pase conmigo. No estoy buscando nada pero el 15 de octubre estoy trabajando para ‘Siéntese quien pueda” — Henry Bustamante en declaraciones para 'Lazito' de 'Los Hackers de la farándula'

Además, adelantó que la semana que viene: “mi nombre va a retumbar en el set de ‘Siéntese quien pueda’. No estoy buscando visa ni trámite migratorio para trabajar; pero ¿Quién sabe?”.

Rodríguez se había referido a Bustamante de esa forma luego de una nota del presentador sobre el actor Danilo Carrera. El comunicador les dijo a los panelistas que se encuentran en Miami que se agarren de sus sillas, porque “este humilde servidor ecuatoriano les va a dar guerra”.

Luego, Alejandra Jaramillo salió en su defensa y manifestó que lo amaba, que él es una primera figura en Ecuador y un gran profesional.

Bustamante se tomó con buen humor las palabras de Rodríguez: “De Liliana es lo mínimo que puedo esperar. Es un personaje polémico que se enfrenta con todos sus compañeros, incluso con Alejandra que la conoce. A mí que ni siquiera me ubica, payaso es un elogio, no sé con qué me saldría si estuviera frente a ella”.