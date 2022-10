¿Por qué se originó el momento del insulto de Carlos Vera a Alonso?

Las redes sociales “estallaron” con la reacción de Carlos Vera contra una trabajador llamado Alonso Lara en pleno programa en vivo tras un fallos en la emisión del audio. Insultó al trabajador y se conoció que Alonso renunció.

¿Qué sucedió en cámaras?

Mientras mantenía una entrevista con un periodista del medio Expreso sobre los logros y reveses del trabajo de Cynthia Viteri hubo un error en el audio de un promocional.

Ocurrió en el minuto 56 del programa, se abrió un pequeño promocional donde se avisaba una tercera entrevista con el presidente Guillermo Lasso pero no salió el audio, luego la imagen volvió al programa donde por segundos no se escuchaba a Vera. El live continúo, se hicieron preguntas, salió una publicidad y volvió a aparecer el video promocional de la entrevista con Lasso pero de nuevo sin audio y enseguida Vera “explotó”.

“Tú Alonso, despiértate chu.... Ok. Ya basta de huevadas en el programa. Basta de huevadas en el programa. Ok. Basta. Si me ponen a mí, me tiene que abrir el audio a mí. ¿Qué carajos se creen ustedes? Vengo a trabajar en fin de semana para que la caguen, no me jodan”. — Carlos Vera

🔴#ATENCIÓN| BASTA DE HUEVADAS !!!



Fueron las palabras de Carlos vera al insultar a su equipo de trabajo por no conectarle el audio a tiempo debido a una falla técnica del equipo.

¿Qué sucedió tras cámaras?

Luego del momento que se viralizó en redes sociales, Alonso apareció y contó lo que sucedió.

“No tuve la culpa porque detrás de todo esto hay un productor que se encarga de ponchar las cámaras, es el que pone video, la publicidad, todo eso. Ese día había que poner una promo que Carlos Vera pidió, el productor puso la promo, yo lo que hice fue abrir controles, yo lo que hago es quitar el mute del control para que haya sonido dentro del estudio, pero lamentablemente el video no vino con audio”, explicó Alonso Lara.

Además mencionó que ha sido culpado por otro errores, pero de situaciones que no estaban en sus manos.

#ATENTOS

Conversamos con #Alonso a quien insulta Carlos Vera en una vídeo que se ha hecho #viral.

Renunció a seguir trabajando con Carlos Verá.

Qué pasó realmente?

Y dijo que son otros los culpables de que el vídeo no tuviera audio.

Alonso renunció esa misma noche

El dj comentó que renunció esa misma noche y al día siguiente le llamó la encargada de la radio porque no había quien opere los equipos y como sacar el programa y accedió. “Hicimos programa, Carlos Vera nunca se disculpó, ni me dirigió la palabra”.

¿Qué dice Carlos Vera?

El periodista no se ha hecho eco en sus redes sociales, pero en una entrevista con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, salió el tema ya que el primer mandatario le pidió que se disculpe públicamente. El comunicador aseguró que lo hizo esa misma noche, pero Alonso informó que no es verdad y no lo ha hecho.

En una entrevista con la Expresiones, Carlos Vera habló al respecto. “Ahí mismo me disculpé y dije que a estas alturas de mi vida, 67 años, al no estar en un canal convencional, gracias a Dios, puedo decir lo que siento. Tres veces seguidas el mismo error no solo es para putear, sino para sacarlo ipso facto. Ya lo había reprendido y observado varias veces antes. Pedí que lo cambien y el director de cámaras me convenció de darle otra oportunidad. Quienes piensan que eso desmerece todo lo que hago y desvaloriza el programa, que vean otro nomás. Hay mayores y mejores, sinceramente. Si me reprimo, me enfermo. Ya basta de tolerar ineptos, más aún en mi equipo. Yo sé que quienes están de acuerdo conmigo nunca lo dirán públicamente”.