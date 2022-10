“No tengo novio”: Carolina Jaume se pronuncia tras los rumores de un nuevo amor

Carolina Jaume publicó una historia en Instagram donde deja claro que no está saliendo con nadie y no tiene planes de hacerlo. La publicación la realizó luego de que en el programa ‘Los hackers de la farándula’ difundieran un video donde se ve a la ex presentadora de televisión hablar con un hombre que parece de descendencia italiana.

“¿Carolina tiene un nuevo amor? La guapa rubia fue captada por @LosHackersFarandula”, es el texto que acompaña el video publicado en el Instagram del programa de farándula. En el mismo, se ve como Lazito aborda a Carolina Jaume de sorpresa, mientras ella está conversando con un hombre en las afueras de un establecimiento.

Además, el programa que se transmite por Ecuavisa, todos los días a las 2 de la tarde, empezó a generar expectativas, alegando que “un hombre italiano sería el nuevo pretendiente de Carolina”.

Captura de pantalla a historia de Carolina Jaume

Sin embargo, pocas horas después de las publicaciones, Carolina utilizó sus redes sociales para pronunciarse y escribió un mensaje contundente en historias. No se mostró ella, ni habló, solo escribió cuatro líneas con un fondo negro donde asegura que no está saliendo con nadie.

“No tengo novio, no tengo nuevo amor. No salgo con nadie, gracias”, publicó la ex presentadora del programa En Contacto.

Carolina Jaume no regresa a Ecuavisa

Además de generar rumores, ‘los hackers de la farándula’ también afirman que Carolina Jaume no regresa a Ecuavisa. Según lo dicho por Santiago Castro, la también modelo y creadora de contenido, no renovó su contrato con el canal de televisión por “no disponer del tiempo necesario para cumplir con las exigencias del canal”.

Jaume no dijo nada al respecto sobre estos comentarios, pero desde que anunció su salida del canal del cerro no menciona volver. Hace unas semanas publicó una imagen en Instagram, donde hizo entender que lo haría, pero ante las nuevas declaraciones, todo apunta a que seguirá enfocada en hacer crecer la tienda de ropa donde está como asesora de moda Loli Lolita.