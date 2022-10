¡Carolina Jaume renace como fénix! Se hizo nuevos tatuajes para anunciar su regreso a la TV

Carolina Jaume mostró en sus redes sociales los nuevos tatuajes que se hizo tras anunciar su regreso a Ecuavisa. La polémica presentadora publicó varios videos donde reveló los mensajes sobre su piel y el proceso de los mismos.

Jaume publicó varias historias en su cuenta de Instagram donde dio a conocer sus proyectos y actividades del fin de semana. La guayaquileña dio una vuelta en un estudio de tatuajes, donde no perdió la oportunidad de usar tinta sobre su piel para anunciar el inicio de una nueva etapa en su vida.

El primer tatuaje es una mariposa, que se hizo en medio de su espalda, debajo de otro que se realizó hace meses en honor a sus excompañeras de “El Poder del Amor 2”. En la fotografía, Jaume adjuntó la palabra “renacer”, junto a la canción de Lana del Rey, “Happiness Is a Butterfly”.

Su segundo tatuaje corresponde a las iniciales de los nombres de sus dos hijos: Rafaella y Alonso en el dedo anular de su mano.

Carolina ha pasado por muchas adversidades personales en los últimos meses que afectaron su salud mental. En sus últimas publicaciones no ha perdido la oportunidad de resaltar que ha superado sus problemas. Ahora sus fotografías y actividades develan mucha alegría y sus ganas de seguir adelante con sus hijos y su carrera profesional.

Tras varias semanas dejando pistas de su regreso a Ecuavisa, la polémica actriz y presentadora reveló nuevas imágenes que confirman que volvió para quedarse. En sus publicaciones recientes ha escrito mensajes contundentes que demuestran que está lista para volver a la gran pantalla.

“La que se fue por este periodo fue una… la que vuelve viene segura, sana, feliz, triunfadora y sobretodo lista para dar lo mejor que tiene: SU TALENTO. No sólo cumplo años este mes sino 20 años de trayectoria y nada me hace más feliz que festejarlos con quienes amo, respeto no solo ustedes sino mis compañeros estoy con ganas de abrazarlos a todos”.

