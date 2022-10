“Liliana ha hecho comentarios fuera de lugar”: Alex Rodríguez defiende a Alejandra Jaramillo

Alex Rodríguez salió en defensa de Alejandra Jaramillo, luego que las declaraciones que dio Liliana Rodríguez a un medio de comunicación ecuatoriano terminaran de encender las redes, en medio de la polémica sobre los roces que han tenido ambas presentadoras.

El presentador español, compañero de ambas mujeres en el programa ‘siéntese quien pueda’ conversó con Leonardo Quezada, para ‘Los Hackers de la Farándula’ y aseguró que está en contra de los comentarios negativos que Liliana Rodríguez está haciendo sobre la presentadora ecuatoriana.

“Liliana ha hecho comentarios fuera de lugar, porque Alejandra no ha hecho malos comentarios en contra de nadie en este show. Es una mujer que se le desborda el amor y que siempre debería recibir amor”, fueron las palabras de Alex a Lazito.

Además, añadió que Liliana no puede molestarse por los comentarios que los fanáticos de Alejandra hagan “ella no controla lo que se publica en redes sociales”.

“Por Alejandra todos sentimos respeto y admiración, es una persona que solo debería recibir amor. Ella está muy triste por lo que está sucediendo”, enfatizó Rodríguez.

Alex Rodríguez también ha sido atacado por Liliana

El presentador, también recordó los ataques que recibió de la venezolana. “En mi caso fue algo bastante absurdo, porque me acusó de haber dicho una frase que realmente nunca dije”, expresó Alex Rodríguez.

En esa oportunidad, Liliana Rodríguez aseguraba que el español había dicho que su padre no la quería “al final fue algo que ella malinterpretó y quedé en medio de una pelea que ni me iba, ni me venía” finalizó.

Liliana Rodríguez ha tenido problemas con Alex Rodríguez desde los inicios del programa. El español constantemente confrontaba las opiniones de la venezolana que criticaba su trabajo periodístico.

Luego de su confrontación, la venezolana atacó a la esmeraldeña con quien ha estado en constante conflicto. Ante la situación, Alex Rodríguez dijo que hay mucha incomodidad en el set de grabación y entre los compañeros, debido a los comentarios que ha hecho Liliana “cada quién es responsable de lo que dice dentro y fuera del estudio”.