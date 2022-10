“Yo no quisiera pensar que Ecuador es eso”: Alejandra Jaramillo recibió fuertes indirectas por parte de Liliana Rodríguez

La venezolana Liliana Rodríguez fue invitada por Angelo Barahona para una entrevista donde hablaron sobre Alejandra Jaramillo, quien es su compañera en el reality show de UNIMÁS en ‘Siéntese quien pueda’.

“Me parece una maniobra diabólica de manipulación de cierto personaje en el panel como paracaídas y nadie sabía quien era para manipular el resultado y las opiniones de un programa internacional y que todo el mundo tienen derecho a opinar”, señaló Rodríguez.

Así mismo señaló: “honestamente yo no quisiera pensar que Ecuador es eso. Para mí Ecuador es belleza, respeto, construcción, positivismo, compañerismo, nación. No quisiera pensar que desde hace tres meses lo que se está viendo en las redes de ‘Siéntese quien pueda’ identifique a un Ecuador del que yo tengo en mi mente, corazón y espíritu por mis padres, que sea esto la realidad; no quisiera pensarlo así”.

“Tengo ciertas diferencias con este personaje que no quiero mencionar. Casi todos lo panelistas somos genuinos, sabemos lo que estamos haciendo, somos profesionales del arte y no hay doble cara. Los personajes que viene como lobos disfrazados de conejillos son los que devoran porque trabajan por debajo del terreno de manera tóxica, de manera vil y nop de manera sana”, aclaró.

¿Desde cuándo existe polémica entre Alejandra Jaramillo y Liliana Rodríguez?

Son varios programas en donde las dos panelistas han tenido roses por diferentes conflictos adentro del reality show. Sin embargo, ‘La Caramelo’ no ha sido la única participante con quien tiene problemas Lilian Rodríguez.

Desde un inicio fue Álex Rodríguez con quien tenía más problemas. El español constantemente confrontaba las opiniones de la venezolana que criticaba su trabajo periodístico.

Posterior a ello, fue con la esmeraldeña con quien ha estado en constante conflicto. Ahora, Liliana frente a las cámaras de un. canal digital ecuatoriano termina de expresar lo que pensaba sobre su compañera.