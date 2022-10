“Ha superado a la ‘maldita lisiada’”: En redes no perdonaron el insulto de Carlos Vera a un trabajador

La nueva perla que se mandó el periodista Carlos Vera no pasó desapercibida en redes sociales y mucho menos las más creativas reacciones. Tanto a favor como en contra. Si aún no te has enterado, te contamos.

[ “Esa fue la reacción de Carlos Vera”: ‘Alonso’ rompe el silencio y da su versión de lo que pasó ]

Resulta que Vera insultó al sonidista de su programa. El comunicador empieza a hablar y al darse cuenta que no tiene audio, se fue con todo contra el responsable del sonido, de nombre Alonso.

“Si me ponen a mi, me tienen que abrir el audio a mi ¿Qué carajos se creen ustedes? ¿Vengo a trabajar en fin de semana para que la caguen? No me jodan”.

Repudio en redes

Esa actitud de Carlos Vera fue rechazada en redes. Incluso, le sugirieron a Alonso que interponga una denuncia en contra de Vera. Pero tampoco faltaron los memes y las burlas hacia Carlos Vera.

Incluso, el expresentador de CNN en español, Carlos Montero, reaccionó mostrando un video de la TV chilena donde el que perdió los estribos fue el sonidista, ya que insultó a los presentadores, quienes pidieron amablemente arreglar las fallas del audio.

Durante la emisión del espacio de TC, Entre ellas, Gisella Bayona manifestó: “No me abrieron el audio, qué raro que se olviden. Ya voy a empezar a enojarme como aquel compañero periodista que se enojó en otro medio. Qué miedo, qué terror”. Gustavo añadió: “Deje ahí a ese señor, no lo invoque”.

Ya se hacen eco del Alonso Gate de Carlos Vera en TC. Jeje. pic.twitter.com/srAXqh0qSR — Joham. (@_Joham_) October 12, 2022

Los insultos de Carlos Vera a Alonso incluso han superado al "maldita lisiada" de la novela María la del Barrio.



Veamos si hoy Carlos Vera es tan enérgico en su entrevista con el Presidente Lasso o es una alfombra más. pic.twitter.com/DKdGstvVSA — Kost (@AP_Kost) October 12, 2022

La prepotencia del napoleónico Carlos Vera.. igual de a gaver que el hijo. Mi mención de honor: ambos me tienen bloqueados de la mamá de las puteadas que les pegue https://t.co/99nVZUZJ5K — Michael Andrade (@andradegye) October 12, 2022

Alonso se habrá quedado dormido en el programa de Carlos Vera porque se levantó muy temprano a pegarse un mañanero? 🤔 pic.twitter.com/2ppGZZTJBE — PlaySex | SexShop (@playsex_ec) October 12, 2022

El 'meme' no se hizo esperar en redes sociales. A la reacción del presentador Carlos Vera la noche del martes, insultó a uno de los trabajadores del programa por una falla de sonido.#Ecuador #Cuenca #Guayaquil #Quito pic.twitter.com/em0OHhmUx7 — Franklin Minchala Valenzuela (@franklinminval) October 12, 2022

Creo que Carlos Vera se toma a pecho la palabra "a su manera" para faltar el respeto a cualquier persona. — Byron Garcia Gomez (@ByronGarciaGome) October 12, 2022