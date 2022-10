Coldplay en Guayaquil se volvió tendencia en Twitter ¿Qué hay de cierto?

En Twitter, la palabra Coldplay estuvo en el primer lugar de tendencias. Algunas páginas de Facebook, afirmaban que la gran banda británica liderada por Chris Martin ya había separado una fecha para presentarse en Guayaquil, en el estadio Modelo, para el 2023.

Esto enloqueció a todos los fanáticos de Coldplay que no dudaron en volcarse a las redes sociales para mostrar su emoción y también para confirmar si la información que circulaba era cierto.

En varias páginas de Facebook de conciertos en Ecuador, ya daban por hecho que Coldplay se presentaría en el estadio Monumental de Guayaquil para el 2023. Además, se viralizaron chats donde indicaban que lo más probable que es que la banda del momento tendría una sola fecha en la Perla del Pacífico.

#DonOmar 100% seguro y #COLDPLAY muy probablemente en el monumental de Guayaquil 🥳 pic.twitter.com/XHrc5hOMOh — Leonardo Ochoa (@lfochoa95) October 10, 2022

Otra página pone a Coldplay en Guayaquil

Que hpppp jajajajaja pic.twitter.com/0w56HEE8Rr — Xavier Morales 🔃 (@XaviMoralesCse) October 10, 2022

Sin embargo, esta información fue desmentida por el periodista Sébastien Mélières, director de Vistazo, quien estuvo muy de cerca cuando iniciaron las conversaciones sobre una posible llegada de la banda para septiembre de este año.

“Me encantaría dar una buena noticia pero acabo de hablar con el único empresario ecuatoriano que negoció durante meses para que venga Coldplay a Ecuador y me aseguró que Ecuador no está en la gira”, informó por medio de su Twitter.

Coldplay🇪🇨

Me encantaría dar una buena noticia pero acabo de hablar con el único empresario ecuatoriano que negoció durante meses para que venga Coldplay a Ecuador y me aseguró que Ecuador no está en la gira. — Sébastien Mélières (@SbastienMlires1) October 10, 2022

Lo que sí es real es que los fanáticos de Colplay en Ecuador podrán disfrutar de su concierto en vivo pero desde el cine. Ecuador será uno de los 70 países que disfrutarán de la música de Coldplay en vivo, a través de una transmisión en tiempo real de su siguiente concierto en Argentina.

Para este evento especial, la banda liderada por Chris Martin escogió los conciertos que ofrecerán en el estadio River Plate de Buenos Aires, el próximo 28 y 29 de octubre. Coldplay se presentará en este mítico escenario sudamericano con las entradas completamente agotadas. Los conciertos se transmitirán en todos los complejos de la cadena Cinemark en todo el país.