Renier Izquierdo y Anthonella Moscoso desmintieron los rumores de su relación

Muchos medios y colegas de Renier Izquierdo y Anthonella Moscoso han asegurado que los jóvenes participantes de “Soy el mejor” son pareja. Durante una entrevista para “Viralizados.TV”, ambos desmintieron los rumores y aclararon su situación actual frente a las cámaras.

Renier y Anthonella revelaron que muchos confunden su amistad con una relación formal para la que aún no están preparados. Desmintiendo los rumores, el cubano aseveró:

“Llevamos siete u ocho meses juntos, nos confunden y piensan que tenemos una relación. No hemos confirmado ninguna relación, mientras los implicados no confirmen nada creo que no hay nada por escrito, para nadie es un secreto que nos estamos conociendo”.

— Renier Izquierdo