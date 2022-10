“Las personas creen en mí”: así se auto considera Vito Muñoz en el mundo de la pantalla chica ecuatoriana

Vito Muñoz lleva más de 40 años en el mundo de la pantalla chica en Ecuador. El periodista sigue siendo noticia y las cámaras lo siguen colocando como protagonismo en esta historia de la televisión. Es así que el ‘Muñeco de la Ciudad’ se auto considera como el mejor cazatalentos de esta industria.

“Las personas creen en mí y yo les doy lo mejor. Por eso considero que soy el mayor promotor de talentos televisivos exitosos del país”, señaló Vito en una entrevista para el programa de farándula ‘De Boca en Boca’.

Sus inicios en el mundo de la televisión empezó de 1979. Desde ese año hasta ahora, se ganó su nombre en el mundo del periodismo deportivo. Sin embargo, varias polémicas también le han puesto en la mira de la prensa rosa del país.

¿Quién corrobora esto?

Una de las periodistas que asegura este nombramiento que se da Vito Muñoz, es la reconocida periodista deportiva Gabriela Pazmiño Yépez. Al mismo programa, ella dio a conocer como el mismo referente se contactó para reclutarla en el mundo de la información.

“En mi caso yo no le llamé, yo nunca le escribí, jamás. Él me llamó a mí. Me vio en una portada de una revista que salió en aquel momento. Yo no trabajaba en televisión. Y bueno. me dijo que él sentía que yo tenía mucho potencial”, señaló la comunicadora.

Así mismo agregó: “Yo no tenía plata para la televisión de hecho. Mira no sé por qué yo desde siempre he tenido el concepto de que puede haber muchas personas con algún interés hacia ti. Pero si tú tienes claro que lo vas a manejar siempre con las formas correctas no pasa nada”.

“En el caso de Vito siempre hubo esa parte, ese respeto. Luego me presentó al Pocho Harb y él me dijo que había una oportunidad para ingresar a Ecuavisa con 17 años”, finalizó.

