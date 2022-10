´La veneno´ respondió a Yuribeth Cornejo tras llamarla “cínica”: Es vergonzoso que te busquen por roba marido”

Una polémica que está que pica y se extiende, dos rostros de la farándula ecuatoriana han comenzado una guerra que parece tener mucho más material para dar. La presentadora de televisión, Silvana Torres, también conocida como ´La veneno´, se pronunció recientemente, tras su fatídico encuentro con la chica ex reality, Yuribeth Cornejo, quien le llamó “cínica”, frente a las cámaras de ´De boca en boca´.

El incidente que tuvo lugar durante el concierto del cantante Daddy Yankee, ya ha puesto sobre la mesa sus primeras reacciones, la periodista de farándula, Silvana Torres, aprovechó un espacio durante el programa de ´De boca en boca´ y puso de relevo su opinión frente a lo ocurrido, donde aseguró que para ella no representa ningún problema ser reconocida por su trabajo, pero si le avergonzaría resaltar por otras cosas.

“Me encanta que la gente me tome en cuenta y hable de mi trabajo, que no me busquen por estar con fulanito, sustanito, o que simplemente yo resalte en la farándula por estar con un novio y que luego se termine, eso sí es terrible, que te busquen por ese tipo de situación, eso sí es vergonzoso, o por roba marido, jamás”, dijo ´La veneno´, tras lo ocurrido, una indirecta que no necesita de etiquetas, pues tiene nombre y apellido.

“En todo caso, me llamó cínica y esta bien, pero es ahí cuando yo digo, a mí no me desequilibró que ella me llame cínica, pero tal parece que a la señorita si le desequilibró, le molestó, no tomó con inteligencia mi pregunta, y lamentablemente cayó en decirme a mí una grosería”, agregó Silvana.

El intercambio de palabras entre las artistas ecuatorianas, se dio luego que ´La veneno´ consultara a Yuribeth sobre su reacción frente a las declaraciones de Erandi Estévez, ex novia anterior del futbolista Jefferson Orejuela, quien acusó a Yuribeth de haberse metido en la relación y estar con el jugador solo por interés.