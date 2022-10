¡Era morocha! Carolina Jaume y su foto del pasado que compartió en Instagram

Carolina Jaume, que está próxima a regresar a Ecuavisa, compartió una foto de su pasado en sus historias de Instagram. Aparece con el cabello oscuro, estilo que utilizó durante mucho tiempo.

La fotografía fue publicada en 2018, cuando lucía totalmente diferente a como se le ve en la actualidad. En ese año, Jaume actuaba en Cuatro Cuartos producida por TC Televisión.

Historias de Instagram de Carolina Jaume (Instagram)

En la actualidad, la exreina de belleza prepara su regreso a Ecuavisa donde estuvo en el matinal ‘En Contacto’. Ocurre un mes después que se tomara una pausa del canal para resolver sus situaciones personales.

“Regresé. Empezó el conteo regresivo. A veces tienes que quemarte hasta los cimientos antes de poder levantarte como un fénix de las cenizas”, escribió Jaume junto con unas fotografías profesionales de ella.

Aunque no precisó a qué espacio regresa o bajo qué modalidad, podría tratarse de su retorno a ‘En contacto’, donde laboraba. “Agradezco a mis jefes y a mi empresa por su apoyo y empatía. Pronto nos veremos… estaremos en contacto”, escribió en sus redes el pasado mes.

Además, en una publicación en sus stories dijo que ya tenía fecha de regreso, pero que aún no la compartiría.

Hace días, en una publicación se refirió a su proceso de sanación y cómo ha lidiado con la depresión y ansiedad. “He hecho ese compromiso por mi amor a la vida y por mi amor a aquellos a los que más amo, mis hijos (...). Persigo mi mejor versión sin poner en riesgo mi salud mental”, expresó.

“Pronto me verán volver como la mujer que siempre fui, pero en mi mejor versión”, enfatizó.

A mediados de septiembre, la presentadora de TV admitió que recibe ayuda psiquiátrica y que no siente vergüenza al decirlo. En una entrevista para “De Boca en Boca”, dijo lo siguiente:

“Tengo algún tiempo recibiendo ayuda psiquiátrica, de la que no hay que burlarse. He presentado esas pruebas a la fiscalía, porque quien está consciente de que tiene depresión y ansiedad tiene que buscar ayuda y no hay que tener vergüenza al decirlo”, mencionó.

En agosto, Jaume tomó la decisión de cerrar sus redes sociales por el bien de su salud mental y hasta se anunció su pausa por Ecuavisa.