Así respondió Henry Bustamante al descalificativo de “payaso” dado por Liliana Rodríguez

“Agárrense de esas sillas”, un comentario jocoso que lo volvió centro de una polémica. El presentador de noticias del medio de comunicación Ecuavisa, Henry Bustamante, terminó salpicado y calificado como “payaso”, por parte de una de las panelistas del programa de farándula ´Siéntese quien pueda´, Liliana Rodríguez, quien al escuchar su frase, se refirió a él como “un poco payaso y amenazante”.

Tras estas incisivas declaraciones hechas por la venezolana, el comunicador fue abordado por un reportero del programa ´Los Hackers de la farándula´, quien le preguntó que pensaba él acerca de lo dicho por la también actriz.

“Yo creo que si se notó un poco descalificativo, un poco ofensivo, la palabra, aunque no debería serlo, como yo lo mencioné también en mis redes sociales, es super honesto, super real, decirme payaso, o sentirme payaso, créeme que para mí sería un elogio, porque quien trabaja, o quien hace reír a otra persona, tiene una bendición”, dijo el periodista de ´En Contacto´.

Asimismo, explicó que quizá su frase fue objeto de malinterpretación, puesto que no buscaba intimidar a nadie. “Quizá se sintió amenazada, pero creo que no hay razón para que ella lo sienta de esa manera, mi silla, mi silla, está aquí, está en Ecuador. Yo la verdad es que no estoy buscando ninguna silla fuera del país, si de alguna manera Dios me pone esa oportunidad, estoy segurísimo que también va a darme las herramientas para enfrentar esa gran oportunidad, pero yo en este momento, tengo mi silla aquí, en el programa ´En Contacto´, de pronto no sé, se malinterpretó lo que dije, y lo volvería a decir, yo creo que con cierta jocosidad, yo creo que por eso usó la palabra payaso”.

El periodista quien acumula más de 15 años de trayectoria en los pasillos de Ecuavisa, aseguró que su trabajo va más allá de cultivar fama, pues es algo que responde a otras motivaciones. “Yo la verdad estoy haciendo televisión, no por buscar o cultivar fama, yo hago televisión porque me nace, porque es mi profesión, porque lo soñé, porque lo creí, lo demás es simplemente una consecuencia”

De igual forma agregó que todo lo que puede sobrarle a la panelista Liliana Rodríguez, no lo envidia. “La fama que tu dices, que es bastante efímera, el reconocimiento, o sea todo lo que tiene demás Liliana Rodríguez, no lo envidio, está perfecto, yo tengo mi silla aquí en Ecuador”, cerró diciendo.

Hay que destacar, que la opinión de la venezolana ha generado controversia en las redes sociales, pues ha generado una división de apoyos, e incluso hasta bandos, están quienes respaldan a Henry, empezando por Alejandra Jaramillo, quien fue la primera en levantarse y defender al periodista, y están quienes dicen que Liliana solo dijo la verdad.