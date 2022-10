Liliana Rodríguez de ´Siéntese quien pueda´ llamó “payaso” a Henry Bustamante

Polémica y más polémica, el programa de entretenimiento ´Siéntese quien pueda´ ha pasado a convertirse más en un escenario de debate y controversia, que de farándula, son más las disputas entre los panelistas, y de los panelistas para con otros artistas, que las notas de espectáculo.

Nuevamente, la venezolana Liliana Rodríguez, quien parece tener una afición por ser el centro de atracción del espacio televisivo, volvió a sobresalir por sus declaraciones. En esta ocasión, la actriz quiso opinar acerca de la actuación que tuvo hace algunas semanas el reconocido presentador de noticias ecuatoriano, Henry Bustamante, quien dijo ´Agarrense de esas sillas´, haciendo alusión a los artistas pertenecientes al reality de televisión.

Comentario, que parece ser, a Liliana Rodríguez no le cayó muy bien, pues en su intervención, aseguró que a ella le parecía un “payaso”.

“Yo no sé quien es el señor, pero a mí me pareció un poco payaso, me pareció un poco payaso y amenazante. Te reto, ven sácame de aquí tú”, dijo la también cantante, señalando a cámaras entre sonrisas.

Un comentario que si bien ya trae consigo controvesia, por la adjetivación que se le da al comunicador, empeoró tras tampoco resultar agradable, para la ecuatoriana, Alejandra Jaramillo, quien sin dudarlo le contestó a Liliana, de forma inmediata.

“Liliana, él es una primera figura en un país que también te quiere y te respeta a ti, no es nada payaso, es un profesional”, dijo la panelista en defensa del periodista quien tiene más de 15 años de trayectoria en el medio de comunicación de Ecuavisa.

Aunque ahí parece haber terminado todo, solo basta esperar que piensa Henry Bustamante de las señalaciones por parte de la venezolana. Esta es la segunda vez que Liliana queda como foco de atención, pues hace algunos días atrás, la cantante se tomó un espacio del programa para dedicar un contundente mensaje a su padre, también conocido como ´El puma´.