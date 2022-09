“Al menos prepárate”: Así fue la pelea que protagonizaron Álex Rodríguez y Liliana Rodríguez en “Siéntese quien pueda”

Una nueva polémica se desata en “Siéntese quien pueda”. Álex Rodríguez y Liliana Rodríguez protagonizaron una pelea en el reality show donde también es participante Alejandra Jaramillo. La venezolana dijo que no le parecía “una nota verídica” el trabajo de su compañero. Esto provocó que el español se molestara y le pusiera un alto a la actitud que la panelista, que se había repetido en anteriores ocasiones.

Tras conseguir una exclusiva con el hijo de Juan Gabriel. Álex pudo develar la realidad respecto a si se encontraba detenido o no el hijo del divo de Juárez.

Frente a esto Liliana, cuando llegó su turno de opinar, dijo lo siguiente: “primero la nota me pareció un poco extraña, el hablando y tu haciéndole preguntas. Para mí eso no es una nota verídica”. Eso hizo reaccionar al autor del reportaje a quien le respondió de inmediato: “verídica en qué sentido”.

Utilizando sus dedos para hacer comillas, la actriz continuo: “acosa a un policía. No, no. Le escupió en la cara a un policía. Te parece poco Karla”, mientras el comunicador de Telemundo le increpaba cada vez más.

Karla, al ser citada por ella, también le preguntó: “lo que no entendí es por qué no te parece una nota”. A esto Liliana respondió: “porque él solo está haciendo preguntas entre líneas”. Esto fue lo que terminó de enfurecer a Álex Rodríguez quien inmediatamente se defendió:

“Quiero decir una cosa y la voy a decir la última vez. Soy de los pocos que traigo exclusivas aquí al programa a diario. Y lo que no voy a permitir porque ya me lo hiciste en una ocasión es que me faltes el respeto de esta forma. Yo estoy entrevistando a una persona que está dando su versión porque la semana pasada se dijo que estaba en la cárcel. Ya está bien de tirar el trabajo de tus compañeros al suelo”, expresó el español residente en Estados Unidos.

Así mismo agregó: “Lo has hecho hasta en dos ocasiones. Me parece un falta de respeto (...) Y si no al menos prepárate porque no sabías como se llamaba este señor. Es una falta de respeto”.