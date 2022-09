‘Siéntese quien pueda’: A Alejandra Jaramillo la buscó la producción para ser panelista del reality, revela el productor

Mucho se comenzó a especular sobre cómo llegaron los panelistas de ‘Siéntese quien pueda’ al reality, desde que Liliana Rodríguez le dijo a Vanessa Arias que fue escogida a dedo. Y más cuando Alejandra Jaramillo compartió con sus seguidores el proceso que fue para ella llegar a la TV de Estados Unidos, desde que se radicó en ese país. Para aclarar todo ello, el productor del programa, Carlos Mesber, ofreció una entrevista a METRO ECUADOR.

Cómo eligieron a ‘La Caramelo’

Mesber detalló que todos los panelistas hicieron un casting arduo; de varios días y uno de ellos en México.En ese país, Vanessa se sometió a 10 para poder quedar en el programa tal y como lo dijo en el cara a cara con Liliana por el castigo. Pero ‘La Caramelo’ realizó un casting con una propuesta diferente.

“Yo no la conocía. Supe de ella el año pasado porque en el programa ‘Suelta la sopa’ se habló de Efraín Ruales, pero no la identificaba claramente. — Carlos Mesber, productor ejecutivo de 'Siéntese quien pueda'

-¿Entonces cómo llegó al casting?

“Me la recomendó el personal de casting del canal Univisón. Entonces la invitamos al casting y la verdad hizo uno muy bueno y de nivel . Sobre todo por los diferentes tipos de personalidad que buscábamos para el reality y que sepan de todos los temas”.

Tras esa recomendación “Me pasaron el número de teléfono y yo la invité al casting”.

Para la producción, según Mesber, contar con Jaramillo significa un “balance agradable” ya que le da ese toque de “tranquilidad” y de “aterrizar” las cosas al momento de conversar.

Eso responde a las críticas constructivas que desde la prensa nacional se le ha hecho a la esmeraldeña: que “no destaca”. Y tal vez no se trata de ello si no que es su personalidad. Tenue, calmada y suave. Su manera de hacer televisión no es quizá armar polémica ni mucho menos meterse en alguna.

“Eso hace falta (en el programa) cuando hay otros panelistas que son más periodísticos o agresivos en su conversación” — Carlos Mesber, productor ejecutivo de 'Siéntese quien pueda'

Y por ello es que hay esa variedad, porque lo que buscan es que en el reality “haya ese sube y baja de personalidad; con una plática normal y todo no sea lineal”.

La “sorpresa” ecuatoriana

Ale ha “sorprendido” a los productores y hasta la describen con adjetivos positivos. “Como profesional es muy agradable y como persona aún más. Es una chica muy bien portada y empeñada en seguir creciendo y aprender más”.

Carlos agregó que Jaramillo es un muy bello ser humano, “está muy ubicada. Me gusta mucho su personalidad”.

Rating ecuatoriano

Para Mesber, el rating gracias a Ecuador está excelente gracias a Ale ya que es una de las figuras públicas más queridas de la TV.