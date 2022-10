Yuribeth Cornejo llamó “cínica” a ´La veneno´ por buscar su respuesta a las declaraciones de Erandi Estévez

Esquiva, dando la espalda a las cámaras, e incluso insultando a la reportera del programa de farándula ´De boca en boca´, así fue la reacción de la chica ex reality, Yuribeth Cornejo, al ser consultada sobre qué pensaba, acerca de las declaraciones dadas recientemente por Erandi Estévez, ex novia del futbolista Jefferson Orejuela, quien la acusa de haberse metido en su relación.

“Ella se metió en una relación ajena que era la mía, yo no sé si buscaba algo en particular, pero bueno, creo que no es la primera relación donde hace eso”, fueron las palabras de la mexicana.

Buscando la otra versión de la historia, Yuribeth Cornejo fue abordada por Silvana Torres, también conocida como ´La veneno´, en medio del concierto de Daddy Yankee, allí la ecuatoriana en un comienzo optó por el silencio, pero luego tomó una actitud desafiante, y acusó a la presentadora de televisión de ser una “cínica”.

Silvana Torres preguntó en repetidas ocasiones el por qué le llamaba cínica, la respuesta dada por Yuribeth solo fue “tu lo sabes”.

“No te voy a dar ninguna entrevista, siempre he colaborado con todo el cariño y respeto del mundo, no puedo creer hasta donde llegan. Yo siempre relajada, tranquila y feliz”, fueron una de las pocas palabras emitidas por Yuribeth, quien en un comienzo aseguró que no podía hablar, al menos “por ahora”.

Para nadie es un secreto, que la chica ex reality y el futbolista ecuatoriano, hace algunos meses enfrentan fuertes rumores de separación, aunque ninguno de los dos lo haya hecho oficial, sin embargo, todo apunta a que eso es lo que estaría sucediendo con la pareja.

La ex novia de Orejuela también opinó acerca de esta posibilidad y aseguró que cree saber el por qué habría ocurrido el distanciamiento. “A Jefferson económicamente no le ha ido bien y creo que ella lo tomó de pretexto, ella para terminar su relación. Ahora que no le está yendo tan bien, pues ella no quiso continuar (...) yo creo que si influye mucho eso, para que ella quiera estar con él”, dijo.