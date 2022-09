La última vez que Yuribeth Cornejo y Jefferson Orejuela publicaron fotos juntos en sus redes sociales

Publicar fotos en redes con tu pareja no puede medir el amor que se tienen o lo felices que puedan ser. Tampoco significa que no quieres a esa persona por no mostrar en Internet momentos de su relación. Pero cuando las personas son figuras públicas, sus seguidores siempre están muy al pendiente de lo que hacen. En esta ocasión, quienes han desatado rumores de una supuesta separación son Yuribeth Cornejo y Jefferson Orejuela.

La pareja que tiene unos dos años de relación siempre se mostraban juntos y publicaban frecuentemente contenido. Sin embargo, desde hace un tiempo no lo han hecho. De hecho, ante esa preocupación de sus seguidores, ella misma aclaró en ‘De boca en boca’ que aún continúa su relación pero que debido a compromisos laborales no han estado compartiendo.

Entonces defendió que Orejuela no puede trasnocharse para poder cumplir con sus actividades deportivas, pues se la vio sola en el concierto de Wisin y Yandel en Guayaquil. Una buena respuesta para detener las “angustias”. Pero no solo los rumores han sido por ello. hace ya un tiempo que no publican fotos juntos en Instagram.

No se puede dar por hecho que hayan terminado porque no tengan fotos juntos. Pero algo que se ha observado es que aplican la misma estrategia que otras parejas: De cada momento juntos o paseo postean fotos juntos y en solitario. Ello funciona para que en caso que terminen, no tengan que sacrificar alguna publicación de alguna ocasión especial.

La última vez

Fue en abril cuando Yuribeth compartió una galería con Jefferson. Estaban de paseo en la Laguna Toreadora, provincia de Azuay. Se los vio muy enamorados, abrazados y disfrutando el paisaje que se presta para relajarse. “Este viaje no hubiera sido tan lindo y especial sin mi amor”, dedicó Cornejo.

Y de acuerdo a las publicaciones anteriores, la pareja estaba visitando la hermosa ciudad de Cuenca. Justamente, estuvieron en un sitio muy emblemático y hasta dejó un mensaje para el futbolista. “Sin chocolate no hay paraíso, si o no Jefferson Orejuela?”.

Yuribeth Cornejo y Jefferson Orejuela en su viaje a Cuenca (Instagram de @yuribethcornejo)

Pero antes de ello, celebraron San Valentín y el cumpleaños 29 del futbolista. El 14 de febrero cuando ella mostró un resumen de lo que han vivido. “Él que hace lo que sea por hacerme feliz y darme la tranquilidad y paz que todos necesitamos. Que las adversidades nos unan y hagan más fuertes; que este amor sea infinito”, expresó Yuribeth.

Jefferson compartió recién

Orejuela, en cambio, compartió un post con su novia a principios de agosto. Aparecen en lo que parece la playa. Una similar fue en junio, que también estaban en el mar y la dedicatoria estuvo acompañada de una canción de salsa.

No pudo faltar el mismo paseo a Cuenca, acompañada de emotivas palabras. ”El día que entendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo, empecé a vivir lo que me quiero llevar”.