¡Nunca ha tenido novia! La desesperada medida para conseguir pareja de un joven de 23 años

Existen quienes no conocen el amor y no les importa, aplican por la frase que reza “tiempo al tiempo”, sin embargo, hay otras personas que ya están un tanto angustiadas tras no haber tenido ni siquiera la oportunidad de haber probado al menos en una relación, aunque sea pasajera, por lo que optan por medidas que van más allá del popular match.

Este es el caso de Ed Chapman, un joven de 23 años, quien reside en la ciudad de Leeds, en Inglaterra, y quien afirma no haber tenido nunca ninguna novia, un motivo que lo llevó a una creativa y arriesgada decisión, crear un anuncio publicitario que lo ayudara a promocionarse, en busca de una chica que quisiera tener una cita.

¡Ánimo campeón! El Tinder es cosa del pasado... Soltero desesperado pone un anuncio gigante para encontrar a su primera novia. Aquí la historia: https://t.co/vnEMkqAD8j#Internacionales pic.twitter.com/VuR3RExJOK — Plano Informativo (@Planoinforma) October 4, 2022

De acuerdo a lo que recoge el portal Plano Informativo, el muchacho ya habría agotado todas las opciones en las famosas aplicaciones de citas como: Tinder, Bumble, o Grindr, sin tener ningún resultado, por lo que dejó de lado la tecnología y decidió irse por lo antiguo, por lo que vende, una enorme valla, anunciando su disponibilidad sentimental.

“Había probado algunas aplicaciones de citas, pero no me fue nada bien, así que decidí que necesitaba probar algo diferente y pensé que tener mi propio anuncio sería una buena forma de conocer gente”, dijo Ed sobre su idea millonaria para atraer chicas, de acuerdo a lo que recoge el citado medio.

¿Los resultados?

Y aunque no lo parezca, el atrevimiento de Ed tuvo excelentes resultados, pues según contó el mismo a los medios, tras su publicación, su agenda se encuentra copada de citas, pues afirmó que recibe gran cantidad de correos de mujeres de entre 18 y 48 años. El joven pasó de una mala racha en el amor, ha ahora tener para elegir que día y con quién quiere salir.