Jonathan Estrada: Esposo, manager y productor de videos de Dayanara Peralta

Una pareja que se conoció bajo la mirada de las cámaras y se mantiene bajo el mismo ambiente, han pasado siete años desde que iniciaron su relación y actualmente ya se encuentran bajo la promesa del juntos por siempre. El actor Jonathan Estrada y la cantante Dayanara Peralta, son inseparables y no solo sentimentalmente, sino también laboralmente.

Y es que si hay algo que reconocer, es que el famoso ecuatoriano ha extendido sus virtudes, tras unirse con la intérprete de ´El desquite´, pues Jonathan Estrada ya no es solo conocido por su talento y trayectoria como presentador de televisión, sino también como manager y productor de videos, de su esposa.

El actor fue captado por el medio de entretenimiento de ´De boca en boca´ cumpliendo con todos los títulos que le son otorgados, durante la grabación del nuevo videoclip del más reciente tema de Dayanara ´Ni borracha´, donde se le vio muy entregado y fue consultado por como lleva él, el cumplimiento de todos estos roles de trabajo, junto con el de ser esposo, puesto que hay muchas opiniones que critican su desempeño en las grabaciones de la artista.

“Es un trabajo 100% profesional, el que hace Dayanara, el que hace mi persona, todo el equipo, así que sí, con toda la exigencia, como tiene que ser. Nunca voy a dejar de ser su novio, su esposo, siempre antes de grabación le doy unas palabritas (...) pero claro, yo tengo el chip, que cuando estoy dirigiendo, estamos haciendo algo para ella, ella tiene que saber que le está hablando su manager”, aseguró Jonathan Estrada, durante la entrevista.

El rostro de la televisión ecuatoriana, aseguró que de la lista de éxitos musicales lanzadas por Dayanara, que son al menos 11, él ha estado detrás de la realización audiovisual de 6. En relación a las críticas de la que ha sido centro, aseguró que: “A mí eso me ayuda, a no ser siempre el favorito, o el mimado de la gente, porque es como que creo que me falta un poquito más, voy a aprender un poquito más, porque a veces veo colegas que sienten que lo saben todo, y no quiero llegar a sentir que ya lo sé todo, a sentir que soy siempre el favorito de todos, porque es cuando uno se da la fama y se echa a la cama”.

Asimismo, agregó que agradece los señalamientos del público, pues explicó que siempre van a existir opiniones divididas, pero que no es algo que lo desmotive, sino todo lo contrario.