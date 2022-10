Ex de Jefferson Orejuela le sacó todos los trapitos a Yuribeth Cornejo y aseguró que es una interesada

Un plato fuerte, hasta bomba, podría decirse, la mexicana Erandi Estévez, ex novia del futbolista Jefferson Orejuela, puso al descubierto todos los detalles de cómo y por qué, o mejor dicho, por quien terminó su relación con el ecuatoriano, y no dudo ni un segundo en revelar el nombre de la persona que ella apuntó, es la causante, la chica ex reality, Yuribeth Cornejo.

Fue durante una entrevista virtual, sostenida con el medio de farándula ´De boca en boca´, que Erandi puso de relevo todo lo que pasó y también lo que piensa que podría estar detrás de los rumores de ruptura, entre Yuribeth Cornejo y Jefferson Orejuela.

Al ser consultada sobre por qué dio fin al noviazgo que según detalló se llevó a cabo por al menos un año con Orejuela, la mexicana respondió tajante que fue a causa de una infidelidad. “Ella se metió en una relación ajena que era la mía, yo no sé si buscaba algo en particular, pero bueno, creo que no es la primera relación donde hace eso”, dijo haciendo mención a Cornejo.

Asimismo, la popular instagramer añadió que para ella los rumores de separación que corren sobre la separación de Yuribeth y Jefferson responden a que el ecuatoriano no está en su mejor momento económico y por eso la chica ex reality quiere tirar la toalla.

“Ella se metió en una relación ajena, no le importó, no sé si con algún fin o beneficio económico, no sé si viajes o lujos, a Jefferson económicamente no le ha ido bien y creo que ella lo tomó de pretexto, ella para terminar su relación. Ahora que no le está yendo tan bien, pues ella no quiso continuar (...) yo creo que si influye mucho eso, para que ella quiera estar con él”, aseguró.

De igual manera opinó acerca de que quizá sea la ecuatoriana quien ahora esté viviendo con un proceso de infidelidad por parte del jugador y dijo. “Cuando se inicia algo mal, termina mal, entonces si el falló, no se puede quejar tampoco, ella creo que tampoco está en el papel de dársela de víctima, o hacerse la ofendida, si él faltó el respeto, porque yo creo que ahí tuvieron culpa los dos. Ni me apena la situación, lo considero más como ley de la vida, si inició una relación donde comenzó con infidelidades que no espere que le sea fiel”.

En cuanto a su relación actual con Cornejo, Erandi explicó que se llevan muy bien. “Yo no tengo problemas con él, yo a él lo aprecio, quedamos en buenos términos”, por su parte, a Yuribeth envió un mensaje mucho más directo “Que esté con la gente por amor, (...) que lo que vaya a subir y presumir que sea de ella”.