Médium dijo que Sharon está en el infierno y así reaccionó su hija Samantha Grey

En redes sociales circula un video de un supuesto espiritista que aseguró que se comunicó con el alma de Sharon la Hechicera. En medio de una entrevista, Samantha Grey , hija de la famosa, se mostró enfadada porque esta persona se valió del nombre de su madre para crecer en redes sin importarle su familia.

El autodenominado “Coach Clarividente” aseguró que la cantante ecuatoriana Sharon ya fallecida, hizo un pacto con el diablo. Mientras el hombre simulaba que hablaba en su nombre, expresaba “Hice un pacto por fama y no lo cumplí”. De igual manera, empezó a cantar una supuesta canción que Sharon escribió en el más allá.

Samantha Grey reveló muchas emociones mientras hablaba sobre el video que se hizo viral que involucraba a su madre.

“Que pena que crean en cualquier cosa, el que no conoce a Dios, le reza a cualquier Santo, me parece una falta de respeto lo que está haciendo, no sólo valiéndose del nombre de mi mamá y de otros conocidos que tienen una familia detrás”. — Samantha Grey

Grey se mostró muy indignada ya que esta persona tomó el nombre de su madre para ganar seguidores en sus redes sociales, sin considerar cómo se siente la familia de Sharon al respecto: “Él no conoce y no le duele lo que está diciendo, pero como quiere crecer en redes se inventa cualquier cosa y no ve cómo afecta los demás”.

En memoria de su madre, pidió a todas las personas que compartían y comentaban este video que dejaran de hacerlo.

“Pido a las personas que dejen de creer en esas cosas, no son de Dios, no suman ni restan a su vida y hay que dejar descansar a nuestros ancestros en paz”. — Samantha Grey

De igual manera agregó que eso perjudica a su familia y que ya no desea verlo más: “Me resta paz, mi sonrisa al recordar a mí mamá, opté por no ver eso, mi familia tampoco lo consume, si consideran a mi mamá los invito a que también lo hagan”.