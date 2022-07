¿Samantha Grey va a “El poder del amor All Star”?

Se conoció que habrá una edición especial de El Poder del Amor All Stars y Ecuador se encuentra en la búsqueda de talentos para que viajen a Turquía; una de ellas fue nada menos que Samantha Grey.

Así se dio a conocer en las redes sociales donde la actriz y bailarina fue invitada y ante eso la hija de Sharon se pronunció al respecto.

Por medio de sus historias de Instagram, Samantha a quien además vinculan con Toño Navarrete, confirmó que recibió la propuesta al igual que María Mercedes Pacheco, presentador del programa digital “Viralizados” quien dijo un “no, gracias”.

Siguiendo la misma línea de Pacheco, Samantha Grey también rechazó la propuesta ya que asegura no es algo que le llame la atención.

“Chicos no, no voy a ir a El poder del amor. O sea no quiero escupir para arriba. No es algo que me llame la atención”, dijo en el video publicado en sus historias y que fue replicado por una cuenta de farándula.

Más adelante agregó que: “me preguntaron, no les voy a mentir, y dije muchas gracias por pensar en mi pero no me veo, no”.

Más sobre El Poder del amor All Stars

De este modo Grey se convierte en la segunda ecuatoriana en rechazar la propuesta de ir a “El poder del amor All Star” que incluirá a personajes reconocidos de la televisión y redes sociales.

También incluirán a participantes de la primera y segunda temporada los cuales serán escogidos a través de votos por medido de la aplicación que lleva el mismo nombre del reality.