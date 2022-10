Su primer trabajo, la actuación y otras revelaciones de Don Alfonso en el Carpool de Loga y Logan

Dos generaciones se unieron en una divertida entrevista. Don Alfonso Espinosa de los Monteros y Logan, youtuber ecuatoriano, hicieron el famoso y divertido Carpool.

[ Don Alfonso Espinosa de los Monteros lucía así hace 47 años presentando uno de sus primeros programas ]

El querido presentador y periodista ecuatoriano reveló cosas “inéditas”, mientras recorrían las calles de Quito como su primer trabajo, la historia de su Récord Guinness, su más grande sueño cumplido y hasta cuándo estará en la televisión.

Primer trabajo de Don Alfonso

“Mi primer trabajo formal con sueldo fue en el año 58, fui a pasar una vacaciones a Guayaquil y me contacté con una emisora porque tenía la vocación y empecé a trabajar, me hice locutor”. Desde ese momento Don Alfonso no ha dejado de trabajar.

El periodista estudió ingeniería comercial, pero siempre se preparó en el ámbito de la comunicación porque la vocación lo llamó desde niño .

En 67 entró a la televisión. “Cuando nació Ecuavisa, yo soy fundador de Ecuavisa, como antes fui fundador de una radio en Guayaquil, ‘Radio la prensa’”.

Don Alfonso reveló que ha tenido oportunidades en otros canales, pero no lo ha aceptado.

"Don Alfonso Espinosa de los Monteros confiesa cuál ha sido su mejor meme"./ captura de pantalla de alfonsoespinosadelosm

Récord Guinness

Alfonso Espinosa De los Monteros se llevó el récord Guinness como el presentador con más tiempo al aire. Pero, él lo buscó o cómo llegó.

“Una persona que trabajaba en Marketing me dijo: “¿usted ya debe tener un récord Guinness”.

“Él se preocupó e hizo todos los contactos. Ya había uno con ese récord, pero a partir del mes de abril yo lo logré. Mi amigo hizo las gestiones, yo me descuidé y me sorprendieron en pleno noticiero”, dijo en el Carpool de Logan.

"Don Alfonso en uno de sus primeros emisiones de noticias en Ecuavisa"./ YouTube

¿Hasta cuándo va a trabajar Don Alfonso?

“Hace unos años tuve la idea de jubilarme, pero la reacción de la gente a mi favor, dije no era el momento”, reveló Don Alfonso ya que ha sentido el apoyo incondicional del público.

No tiene una fecha definida, pero si se llega a retirar le “gustaría seguir activo”.

“Es difícil saber cuándo y cómo, sobre todo cuando uno tiene el respaldo del público (...) Mi propósito ya jubilado es seguir escribiendo”, dijo Don Alfonso.

Alfonso Espinoza de los Monteros

Los sueños de Don Alfonso

Varios de sus sueños se han hecho realidad , el más importante haber realizado su vocación de comunicador que tuvo desde niño.

“Cuando tenía 11 años nos llevaron al cerro Imbabura y al otro día debíamos hacer una redacción del paseo. Mi trabajo resultó el mejor y mi profesor me felicitó, me hizo leerlo delante de todos y me dijo que debería mandarla al periódico. Lo hice, envié a diario ‘El Comercio’ y la publicaron. Me sentí muy emocionado cuando vi mis palabras en un periódico y sentí el llamado de la comunicación”, reveló Don Alfonso.

Su paso por la actuación

En los comienzos estuvo en la producción de la serie ‘Cartas de amor’ con Totti Rodríguez.

“Éramos tan pocas personas e hicimos la serie cuando vino Totti Rodríguez. Hicimos un capítulo y a la gente le encantó, ese fue el programa donde se vio el primer beso entre actores ecuatorianos”

Reveló que se sorprendió en el momento del beso, pero Totti le dio tranquilidad por su trayectoria como actriz.