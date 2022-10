“Eso es natural”: Fernando Carrillo reveló a presentadora ecuatoriana que visitará Galápagos

El famoso actor de telenovelas Fernando Carrillo, se encuentra en medio de una gran polémica. El venezolano no ha dejado de resonar en los medios de comunicación, tras darse a conocer un popular ´pack´ de fotografías de él, donde se le observa tal y como Dios lo trajo al mundo, sin embargo, esto no es algo que mantiene preocupado al modelo, quien aseguró de lo más tranquilo para las cámaras de ´De boca en boca´, que las imágenes no se trataban más que de un montaje.

Cabe destacar, que las postales que lo han hecho merecedor de la vista de todos los cibernautas, no fueron difundidas precisamente en su plataforma de Only fans, sino en el ruedo de las redes sociales. El actor fue consultado sobre el por qué de estas fotografías y respondió:

“Me sorprendió mucho ver esa foto, definitivamente es un buen montaje, pero no soy yo, si fuera yo lo diría, yo soy muy transparente, así como cuando han querido acusar de ser gay, de lo que quieran acusarme, yo siempre voy a responder con la verdad por delante, porque no tengo nunca nada de qué avergonzarme, ni de qué sentirme mal. En esa foto yo mismo quedé sorprendido y dije wau, no puede ser, pero si ves las manos, se ve que hay montaje allí, fotográfico, si ves la pierna después hay como un pañuelo, no sé qué es lo que tiene la foto encima, no conozco esa prenda de vestir, y se ve que después de la prenda sale una pierna flaquita y como doblada, se ve que pusieron justamente la parte genital en el montaje, además esa panza no es mi panza”, aseguró.

El artista agregó además que de querer mostrarse de frente, no lo haría para una imagen de teléfono, sino para la pantalla de los cines.

Fernando Carrillo visitará Galápagos

Y aunque el rostro de telenovela se mostró enteramente negado a aceptar que era él en las nudes, la presentadora de televisión Silvana Torres, mejor conocida como ´La veneno´, no tuvo pelos en la lengua para confrontarlo y decirle que no le creía, solo que sabía que no quería aceptar su realidad, la cual ya responde al imbatible paso de los años.

“Silvanita bella, eso es natural, prometo que voy a ir hacer una producción entera en isla Galápagos para mi only fans, y te voy a invitar para que vengas con la producción, y tu misma vas a poder decir, eso es natural, esa panza no es mía. Tu misma vas a poder cerciorarte de que ese no era yo”, respondió entre risas y coqueteo, el artista.